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Dünya
Deutsche Welle

Almanya sığınmacıların parasına el koyuyor

Danimarka ve İsviçre'nin ardından Almanya da sığınmacıların nakit para ve değerli eşyalarına el koymaya başladı.

21 Ocak 2016 19:58


Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sığınmacılara yönelik uygulama hakkında "Bild" gazetesine açıklamalarda bulundu.

Herrmann, "Eyaletimizdeki uygulama ve sığınmacıların alacağı yardımlara ilişkin federal düzenleme İsviçre ile benzerlikler taşıyor. Sığınmacılar kamplara kayıt için geldiklerinde evrak, değerli eşya ve paralarının olup olmadığı kontrol ediliyor" dedi. Herrmann, 750 euronun üzerindeki nakit para ve değerli eşyaya el konulabildiğine dikkat çekti.

Baden-Württemberg eyaletindeki düzenleme ise polise sığınmacıların üzerindeki 350 euronun üzerindeki nakit paraya el koyma hakkı tanıyor. Düzenleme, sığınmacıların devlet yardımı almadan önce kendi mal varlıklarını harcamalarını öngörüyor.

Aydan Özoğuz'un açıklaması

Alman hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da "Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan kişi, yardımlardan önce kendi parası ve malvarlığını kullanmak zorunda. Ailenin sahip olduğu ziynet eşyaları ve takılar da buna dahildir" dedi. Özoğuz, ısrarla dile getirilen önyargılara rağmen ilticacıların sosyal yardım alanlardan daha iyi koşullara sahip olduğunu kaydetti.

Danimarka'daki düzenleme

Danimarka'daki merkez sağ hükümet tarafından hazırlanan düzenlemede ise sığınmacıların beraberlerinde getirdikleri 10 bin krondan (1340 euro) değerli eşya ya da nakit paralarına el konulmasını öngörüyor. 10 bin krondan değerli saat, cep telefonu veya bilgisayara el konuyor. Hükümet, bu yolla sığınmacıların kalış ve bakım masraflarının bir kısmının karşılanacağını savunuyor. Tasarı, önümüzdeki hafta Danimarka parlamentosunda oylanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DanimarkaAlmanyaBakanı Joachim HerrmannGöçUyumdan Sorumlu Devlet Bakanı AydanDeutsche Welle Türkçe DW/dpa NH/BD

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