Almanya sığınmacılara 6 milyar euro ayırdı



Almanya'da federal hükümetin ortakları Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üst düzey yöneticileri dün Berlin'de düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Saatlerce süren koalisyon komisyonu toplantısında sığınmacılara ilişkin düzenlemelerde değişikliği öngören bir dizi karar alındı.

Sığınmacıların barınma, beslenme ve sağlık giderlerinin karşılanması için 2016 yılı bütçesinde ayrılan 3 milyar euronun iki katına çıkarılması kararlaştırıldı. Federal devletin kasasından çıkacak para, sığınmacıları kabul eden eyalet ve yerel yönetimlere aktarılacak. Paranın nasıl harcanacağına ilişkin ayrıntılar 24 Eylül'de düzenlenecek bir başka toplantıda ele alınacak. Bu toplantıda federal devletin yanı sıra eyaletlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak.

'Güvenli ülke' kategorisi genişletildi

Koalisyon ortakları sığınmacılara daha fazla maddi kaynak ayırmakla birlikte sığınmacı kabulünde de daha sıkı düzenlemelere gidilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Yasal değişiklikle Kosova, Arnavutluk ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinin "AB'ye dahil olmayan güvenli ülke" kategorisinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu kategoride yer alan kişilerin ilitica başvurusu reddediliyor ve sınırdışı ediliyorlar.