T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya sığınmacılara 6 milyar euro ayırdı

Alman hükümeti, sığınmacı akını karşısında olağanüstü önlemler aldı. Berlin, bununla birlikte sığınmacı kabulünde daha sıkı düzenlemelere gidilmesini kararlaştırdı.

07 Eylül 2015 11:28


Almanya'da federal hükümetin ortakları Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üst düzey yöneticileri dün Berlin'de düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Saatlerce süren koalisyon komisyonu toplantısında sığınmacılara ilişkin düzenlemelerde değişikliği öngören bir dizi karar alındı.

Sığınmacıların barınma, beslenme ve sağlık giderlerinin karşılanması için 2016 yılı bütçesinde ayrılan 3 milyar euronun iki katına çıkarılması kararlaştırıldı. Federal devletin kasasından çıkacak para, sığınmacıları kabul eden eyalet ve yerel yönetimlere aktarılacak. Paranın nasıl harcanacağına ilişkin ayrıntılar 24 Eylül'de düzenlenecek bir başka toplantıda ele alınacak. Bu toplantıda federal devletin yanı sıra eyaletlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak.

'Güvenli ülke' kategorisi genişletildi

Koalisyon ortakları sığınmacılara daha fazla maddi kaynak ayırmakla birlikte sığınmacı kabulünde de daha sıkı düzenlemelere gidilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Yasal değişiklikle Kosova, Arnavutluk ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinin "AB'ye dahil olmayan güvenli ülke" kategorisinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu kategoride yer alan kişilerin ilitica başvurusu reddediliyor ve sınırdışı ediliyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanHrıstiyan BirlikSosyal Demokrat PartiBerlinEylülKoalisyonKosova ArnavutlukKaradağBalkanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24