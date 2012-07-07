Almanya 'Schengen'li Türk turistleri almadı

Schengen vizesi olan Türk turistler Almanya’ya giremedi. 95 kişilik kafileden 8 kişi “Schengen vizesini Alman konsolosluğundan almadıkları” gerekçesiyle uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile vizenin kaldırılmasını görüşürken, Almanya Münih Havalimanı’na Schengen vizesiyle gelen Türk turist kafilesini geri çevirdi. Ellerinde tur programlarıyla İzmir’den bir haftalık Avrupa turu için Münih Havalimanı’na gelen, eczacı, kimya ve makine mühendisi, mali müşavir gibi meslek sahibi Türk turist kafilesi geceyi Münih Havalimanı’nda geçirmek zorunda kaldı ve ertesi gün de ilk uçakla İstanbul’a gönderildi.



Suçlu muamelesi yaptılar



Celal Özcan'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre; Münih, Salzburg, Viyana, Budapeşte ve Prag’ı gezdikten sonra Berlin üzerinden İzmir’e dönecek olan Türk turist kafilesinin gezi sevinci kabusla bitti. Türk turist kafilesi Münih Havalimanı’nda suçlu muamelesi görerek, ifadeleri ve parmak izleri alınarak, fotoğrafları çekildi ve haklarında hileyle Schengen vizesi aldıkları suçlamasıyla soruşturma açıldı.



İki gişeden farklı uygulama



Olay 2 Temmuz Pazartesi günü yaşandı. 95 kişiden oluşan Türk turist kafilesi İzmir’den Münih Havalimanı’na geldi. Farklı pasaport kontrolünden geçen kafileden 87’si ülkeye giriş yaptı. Ancak bir başka gişeden geçen sekiz kişi bir polisin sorgusuna takıldı. Aynı Schengen vizesine sahip aile fertlerinden bazıları pasaport kontrolünü geçerken, bu polis kontrolünden geçenler ülkeye giriş yapamadı. Turu organize eden seyahat acentesi yetkilisi gelişmeleri şöyle anlattı: “Tamamı 50’li yaşlarda, aile ve emekli kişiler. Meslek olarak aralarında eczacı, kimya mühendisi, makine mühendisi, mali müşavir var. Ellerinde bir tur programı var. Ellerindeki vize Alman vizesi değil, ama bir Schengen vizesi. Günlük bir vize de değil, üç aylık, altı aylık çok girişli Schengen vizeleri var. Bunlardan bir gişeden geçen sekizinin ülkeye girişine izin verilmedi. İspanya vizesiyle tuttukları yolcunun eşi ve çocuğu yan gişeden geçerken, bayan kaldı. Yine aynı vizeyle giden dört kişilik iki aileden biri geçti, biri kaldı. Bu sekiz kişinin hepsi aynı memurda takıldı. Yandaki memurların tamamı yolcuların geçişlerine izin verdi. Bu yolcular iki gece Viyana, iki gece Budapeşte, 3 gece Prag’da konakladıktan sonra Berlin üzerinden döneceklerdi. Buna rağmen ülkeye yasa dışı bir yoldan giriyormuş muamelesi gördüler.



Parmak izleri alındı



Bu yolcuların Schengen vizeleri İspanya ve İtalya dış temsilciliklerinden alındı. İçeri bırakılmayan 8 yolcumuz, önce havalimanında ifade vermeleri için 4 saat bir koridorda bekletildi. Tuvalete gitmeleri gerektiğinde bir polis eşliğinde gönderildiler. Parmak izlerini aldılar ve THY uçağıyla geri döndüler.



Alman polisi: Yasayı uyguladık



Almanya’nın Münih Havaalanı federal sınır polisi, Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, bu yolcuların İspanya ve İtalya’dan alınmış Schengen vizeleri olduğu, kendilerine sorulduğunda da hiç İspanya ya da İtalya’ya gitmeyeceklerini söyledikleri belirtildi. Polis yetkilisi, Schengen sözleşmesine göre vize alan bir yolcunun ağırlıklı olarak kalacağı Schengen ülkesinin temsilciliğinden, eğer bu açık değilse, giriş yapacağı ülkenin temsilciliğinden Schengen vizesi almasının şart olduğunu belirtti ve bu yolcuların ne kalacakları ülkelerden ne de giriş yapacakları Almanya’dan vize aldıklarına dikkat çekti. Bunun gizli ve yalan yollarla vize almak anlamına geldiğini belirten polis yetkilisi, “Biz yasaları uygulamak zorundayız” dedi.

Münihli avukat Temel Nal, Türklere vize uygulanamayacağına dair bir çok mahkeme kararı bulunmasına rağmen Alman polisinin bu kadar katı davranması da gerekmez” dedi.