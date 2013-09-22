Almanya sandığa gidiyor; Türk kökenli adaylar seçim yarışında

Genel seçimlerin bugün yapılacağı Almanya'da yeniden Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan Merkel'in koalisyona gitmek zorunda kalacağı düşünülüyor. Seçimlerde 60'ın üzerinde Türk kökenli vekil de yer alacak.

Almanya'da bugün gerçekleştirilecek seçimler öncesi yapılan son anketler hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağını, ufukta bir koalisyonun olduğunu gösteriyor.

Ancak bu koalisyonun hangi partilerden oluşacağı oy oranlarına, özellikle de mevcut hükümetin küçük ortağı liberal FDP'nin (Hür Demokrat Parti) alacağı oylara bağlı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Forsa araştırma kurumunun yaptığı son kamuoyu yoklamaları Hristiyan Demokratlar'ın (CDU) yüzde 39, Sosyal Demokratlar'ınsa (SPD) yüzde 25 oy alacağını gösteriyor. FDP'nin ise yüzde 5'lik baraja yakın bir oy orana sahip olduğu görülüyor.

FDP'nin meclise girmesi ve Hristiyan Demokratlar ile meclisteki sandalye sayısının yeterli olması durumunda mevcut koalisyonun devam etmesi bekleniyor.

Bunun gerçekleşmemesi durumundaysa Hristiyan Demokratlar'la SPD arasında bir büyük koalisyonun kurulacağı düşünülüyor.

Bir diğer zayıf olasılıksa Hristiyan Demokratlar'la Yeşiller'in koalisyonu.

Anketler için verilen oylarda Başbakan Angela Merkel'in açık ara önde gittiğini gösteriyor ve hangi koalisyon kurulursa kurulsun Merkel'in yeniden Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sol koalisyon mümkün mü?

Kamuoyu yoklamaları Sol Parti'nin yüzde oy 10, Yeşiller'inse yüzde 9 oranında oy alacağını ortaya koyuyor.

Hristiyan Demokratlar'la Yeşiller arasındaki bir koalisyon sandalye sayıları bakımından mümkün olası olsa da bunun gerçekleşmesinin zor olabileceği düşünülüyor.

Bu arada sol partiler mecliste bir koalisyon kurabilecek toplam sandalye sayısı yakalasalar bile ki bu zor gözüküyor, böyle bir koalisyon olası gözükmüyor.

Bunun temel nedeniyse SPD'nin daha seçim sonuçları belli olmadan Sol Parti'yle bir koalisyon kurmaya isteksiz olduğunu açıklamış olması.

'Aşırı sağcı' partinin yükselişi

Seçimlerdeki performansı en fazla merak edilen partilerden biri de çizgisi aşırı sağcı olarak değerlendirilen Almanya İçin Alternatif Partisi.

Anketler, 2013 yılı içinde kurulan partinin yaklaşık yüzde 3 oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Parti, Euro'dan çıkılmasını savunuyor.

Partinin meclise girmesi durumunda meclisin önümüzdeki dönem 'hararetli tartışmalara' ev sahipliği yapması bekleniyor.

Yine son yıllarda kurulan ve genç bir seçmen kitlesine hitap eden Korsan Parti'ye destek de yüzde 3 oranında gözüküyor.

Türkiye kökenli adaylar

Almanya'daki seçimlere Türkiye kökenli 60'dan fazla aday katılıyor.

En fazla Türkiye kökenli adayı Yeşiller, Sol Parti ve SPD gösteriyor.

Deutsche Welle Türkçe Servisi'nin derlediği kamuoyu yoklamalarına göre seçilmeleri olası görünen adaylar şunlar; SPD’den Aydan Özoğuz, Ülker Radziwill ve Metin Hakverdi; Yesiller'den Cem Özdemir, Ekin Deligöz ve Özcan Mutlu; Sol Parti'den Sevim Dağdelen; CDU'dan Cemile Yusuf.

Aydan Özoğuz, Cem Özdemir, Ekin Deligöz ve Sevim Dağdelen bir önceki dönemde de Federal Meclis'te milletvekiliydi.

SPD'nin Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz bu göreve getirilen ilk Türkiye kökenli Alman vatandaşı.

Cemile Yusuf'sa Türkiye kökenli ilk Hristiyan Demokrat aday.

Bu seçimlerde ilk kez kurucuları ve adaylarının kökenleri nedeniyle kamuoyunda bir Türk partisi olarak görülen BIG (Yenilik ve Adalet için Birlik) partisi de dört ayrı eyalette seçime giriyor.

Türkiye kökenli seçmenlerin oyu kime?

Anketler, sayısı 800,000'e yakın Türkiye kökenli seçmenler arasında CDU'ya verilen desteğin önceki yıllara nazaran artabileceğini ortaya koyuyor.

Bunun nedenleriyse Türkiye kökenlilerin bir bölümünün artık Almanya'da yerleşik oldukları anlayışıyla yaşamalarına ve göçmenlere yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Thilo Sarrazin'in SPD'li olmasına bağlanıyor.

Yine de anketlere göre Türkiye kökenli Alman vatandaşları arasında en fazla oyun SPD'ye gitmesi bekleniyor.

Bu seçmenlerin oy kullanırken temel olarak partilerin göç ve uyumla ilgili politikalarına bakarak seçimlerini yaptığı düşünülüyor.

Türkiye'deki siyasi partilerden CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) sözcüleri Almanya'da SPD adaylarına; BDP (Barış ve Demokrasi Partisi), EMEP (Emek Partisi) ve ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) sözcüleriyse Sol Parti adaylarına desteklerini açıklamış durumda.

Bu yılki seçimlerde Türkiye kökenliler arasındaki muhafazakar tabanı temsil ettiği düşünülen birçok sivil toplum örgütü de Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının sandığa gitmeleri için bir kampanya yürütüyor.

Kampanya kapsamında önde gelen partilerin belli başlı politikaları seçmenlere anlatılarak kararlarını kendilerini vermesi isteniyor.

Bütün bunların yanında Almanya'da sandığa gitme oranının ne olacağı da merak ediliyor.

Zira hiçbir partiye destek vermeyen Alman vatandaşlarının sayısının az olmadığı düşünülüyor.