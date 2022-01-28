Almanya Sağlık Bakanı: Omicron dalgası kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı, ülkedeki Omicron dalgasının “kontrol altına alındığını” söyledi.
The Guardian’da yer alan habere göre, Almanya’da gülük Covid vakaları yüksek seyretse de Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron dalgasının kontrol altına alındığını söyledi.
Almanya’da günlük Covid vakaları perşembe günü 200 binin üzerini görmüştü.
Lauterbach, çoğunlu hâlâ aşısız olan yaşlı nüfusta Covid vaka oranının ortalamanın altında olduğunu söyledi.
Almanya’da günlük vakaların şubat ortasında düşüşe geçmeden önce 400 bine çıkması bekleniyor. Lauterbach, düşüşün Omicron’un varyantı BA.2 nedeniyle beklenenden sonra gelebileceğini söyledi.