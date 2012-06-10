Almanya, Ronaldo'lu Portekiz'i yenerek büyük avantaj elde etti

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 2. maçında Almanya, Portekiz'i Mario Gomez'in 72. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup etti.



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu maçında Almanya, Mario Gomez'in tek golüyle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Maç boyunca iki topu direkten dönen Portekiz, son bölümde önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu maçında Almanya, Mario Gomez'in tek golüyle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Maç boyunca iki topu direkten dönen Portekiz, son bölümde önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

Maçın favorisi olan Almanya, mücadeleye de iyi başladı. Podolski ve Khedira'nın etkili oyunuyla Portekiz kalesinde gol fırsatları yakalayan Panzerler, buna rağmen çok tehlikeli bir pozisyon üretemedi.

Portekiz ise ilk yarı boyunca, genelde oyunu kendi sahasında kabul edip, Cristiano Ronaldo ve Nani gibi hızlı oyuncularıyla kontra atak aradı. Almanlar da ceza sahası dışında denediği şutlar dışında ilk 45 dakikada pozisyon üretemedi.

Maçın ilk yarısının en tehlikeli pozisyonu ise Portekiz'den geldi. 45. dakikada Moutinho'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti ve Pepe'nin önünde kaldı. Real Madrid'in savunma oyuncusu Pepe'nin şık vuruşu ise üst direğe çarpıp, kale çizgisinden sekti ve oyuna geri döndü. Bu pozisyonun ardından mücadelenin ilk yarısı da sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Panzerler oldu. 46'da Müller'in ortasında Podolski çok sert vurdu ancak savunmadan döndü. Dönen topa vuran Mesut Özil de Portekiz savunmasını geçemedi.

Dakikalar ilerledikçe Almanya, baskısını da artırdı. Mesut'un da oyuna ağırlığını koymasıyla Portekiz yarı sahasında gol arayan Panzerler, aradığı golü de maçın 72. dakikasında Mario Gomez ile buldu. Sağ kanattan Boateng'in etkili ortasına çok iyi yükselen Gomez, bu kez golü yapmayı başardı ve Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Portekiz'de savunma disiplini kayboldu. 77'de hızlı gelişen Almanya atağında Müller, sağ kanattan çok iyi bir pas çıkardı Gomez'e. Almanya'yı 1-0 öne geçiren Mario Gomez, bu pasa yetişemedi ve mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı.

81'inci dakikada ise Portekiz etkili oldu. Maç boyunca fazla varlık gösteremeyen Cristiano Ronaldo, ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Neuer, bu topu güçlükle kornere çeldi ve Portekiz'e beraberlik şansı tanımadı. 84'te ise Nani'nin soldan ortasında top, direkt olarak kaleye gitti. Bu top, Neuer'in bakışları arasında üst direkten döndü.

Maçın kalan bölümlerinde yoğun baskısını sürdüren Portekiz, golü bulamadı ve mücadele Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.