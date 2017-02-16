Almanya referanduma yeşil ışık yakacak mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 18 Şubat Cumartesi tarihinde Oberhausen Arena’da "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" sloganıyla yapılacak mitingle Almanya’daki referandum kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor.

Ayrıca AKP Köln’de kurduğu ve başkanlığını İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun yürüttüğü Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi üzerinden bir süredir kampanya çalışmaları yürütüyor.

Ancak DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre Alman hükümeti referandum için Almanya’da sandık kurulması için henüz gerekli onayı vermedi.

Eyaletlerin değerlendirmesi bekleniyor

Türk hükümeti, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Almanya’da kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için resmi talebini önce Cumartesi ardından da Pazartesi günü iki resmi yazıyla Berlin’e iletti.

Resmi yazıların Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği kanalıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı’na iletildiği, Alman makamlarının taleple ilgili süreçleri başlattığı kaydedildi.

Alman hükümetinin oy verme işleminin Almanya’da yapılması talebine vereceği yanıt Federal İçişleri Bakanlığı’nın yeşil ışık yakmasına bağlı.

Süreç hakkında bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Federal İçişleri Bakanlığı’nın bir “güvenlik değerlendirmesi” yaptığını bunun için oy sandıklarının kurulacağı eyaletlerdeki güvenlikten sorumlu olan eyalet içişleri bakanlıklarından görüş alınacağını kaydetti.

Her bir eyalet hükümetinin göndereceği yazılı “güvenlik durumu değerlendirmesi” zemininde karar alınacağına dikkat çeken yetkili, henüz bu görüşlerin gelmediğini kaydetti.

Ankara'dan ek bilgi bekleniyor

Bu arada Türk makamlarının resmi bildirimlerinde bazı eksiklikler olduğu, Alman makamlarının kapsamlı değerlendirmede bulunabilmek için Ankara’dan ek bilgiler beklediği öğrenildi.

Alman eyalet içişleri bakanlıkları oy verme süreçlerinde güvenliği sağlayabilmek için ayrıntılı planlamaları mercek altına alıyor. Bu nedenle nerelerde sandıkların kurulacağı, oy verme işleminin ne zaman yapılacağı, kaç kişinin oy vermesinin beklendiği şeklindeki bilgilere ihtiyaç duyuluyor.

Almanya’nın kırmızı çizgisi

Almanya’da kurulacak sandıklarda Türk vatandaşlarının oy vermesinin sağlanmasına dönük diplomasi trafiği sürerken Alman hükümetinin Türk siyasilerin yürüteceği kampanyaların Almanya’daki Türk toplumu içerisindeki kutuplaşmayı tırmandırması endişesi taşıdığı bir sır değil.

AKP tarafından Cumartesi günü Oberhausen’da düzenlenmesi planlanan mitinge Alman siyasetçiler tepki gösterirken Alman hükümetinin AKP’ye kampanya sürecindeki söylem ve üsluba dikkat edilmesi beklentisini ilettiği belirtildi.

DW’ye konuşan bir İçişleri yetkilisi, “Almanya’daki ifade özgürlüğü, demokratik hukuk devletimiz suistimal edilmediği müddetçe, herkese tanınan bir hak. Türkiye’deki iç siyasi gerilimin Almanya’ya taşınmasını ve bu gerilimin burada yayılma girişimine kesinlikle tahammül etmeyeceğiz” diye konuştu.

Fischer: Gerginlik Almanya’ya taşınmamalı

Yıldırım’ın Oberhausen mitingi Alman hükümetinin haftalık basın toplantısında da gündeme geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer, “Başbakan Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı katılımcıları arasında. Bu nedenle bizim için Almanya’ya geliyor olması bir sürpriz değil” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin üst düzey temsilcilerini ülkemizde ağırlamak her zaman memnuniyet verici. Özellikle zor dönemlerde diyalog, görüş alışverişi ve bir araya gelmek önem taşıyor. Münih Güvenlik Konferansı’nda da bunu gerçekleştirmek için fırsat olacak. Ancak bununla birlikte bizler ilişkilerimizde birbirimize adil ve saygılı davranmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Şunu da açıkça ifade etmeliyim: Türkiye’deki iç siyasi gerginliğin Almanya’ya taşınmasını istemiyoruz.”

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