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Yaşam

Almanya PKK’yı susturdu

Alman hükümeti PKK’nın internet sitesini kapattı. Gerekçe olarak, ''Almanya'da yasaklı Roj TV için imza kampanyası başlatılmasının'' gösterildiği kaydedild

19 Eylül 2008 03:00

Terör örgütünü 1993 yılından itibaren yasaklayan Almanya, örgütün propagandasına yönelik faaliyetleri de takip altında tutuyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Alman polisi, bu ülkede 7 dilde yayın yapan bir internet sitesini ''Terör örgütünün propagandasının yapıldığı'' gerekçesiyle kapattı. Alman polisinden, terör örgütü PKK'nın internet sitesine sunuculuk hizmeti veren firmaya gönderilen yazıda, PKK'nın internet sitesinin kapatılmasına gerekçe olarak ''Almanya'da yasaklı Roj TV için imza kampanyası başlatılmasının'' gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, polis yetkililerinin, kapatılan internet sitesi sahiplerini, Almanya'daki bir başka sunuculuk hizmeti veren firma üzerinden faaliyete geçmeleri durumunda ceza alacakları yönünde uyardıkları da belirtildi.

Öte yandan, Karlsruhe'deki Alman Yüksek Mahkemesi, 2007 yılının Mart ayında Stuttgart'taki Esslingen Türk İşçileri Derneği'ni hedef alan molotofkokteylli saldırılarla ilgili olarak tutuklu bulunan ve Stuttgart Eyalet Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan 4 PKK mensubunun temyiz başvuruları reddedildi. Böylece, 4 PKK mensubunun aldığı hapis cezası kesinleşti.

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