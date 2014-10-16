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Dünya

Almanya: PKK'ya silah verebiliriz

Kuzey Irak'ta IŞİD'le savaşan peşmergelere silah gönderen Almanya'dan yeni açıklama geldi

16 Ekim 2014 15:15

Almanya'da iktidardaki Hıristiyan Demokratik Birlik Partisi'nin (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, IŞİD'e karşı PKK'ya silah desteği verebileceklerini belirtti.

Kuzey Irak'ta IŞİD'le savaşan peşmergelere silah gönderen Almanya, peşmerge haricindeki Kürt gruplarına da silah desteğinde bulunabileceğinin sinyalini verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun üst düzey isimlerinden olan Kauder, Spiegel Online'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin PKK ile problemlerinin farkındayım ama arkanıza yaslanıp IŞİD'in önemli sınır kasabalarını aldığını ve küresel barış için giderek daha tehlikeli hale geldiğini seyretmek çözüm olamaz" dedi.

PKK da dahil olmak üzere peşmerge haricindeki grupları destekleme fikrini dışlamadığını belirten Alman siyasetçi, "Ama bu tabii ki Türkiye'ye karşı değil, Türkiye ile birlikte yapılmalı" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel, daha önce yaptığı açıklamalarda, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde olan PKK'ya sildestek vermelerinin söz konusu olmadığını söylemişti.

 

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