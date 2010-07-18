Almanya otoyolunu kültür için kapattı!

T24 -

Fikir nasıl doğdu?

Almanya’nın A40 otoyolunun 60 kilometrelik kısmı bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Nedeni ne kaza ne de onarım, yalnızca otoyolun orta yerine dizilen 20 bin masa, peki neden?..Otoyolun orta yerinde konser, defile ve bira şöleni! Tüm bunlar 2010 Avrupa Kültür başkentlerinden Ruhr Havzası'ndaki kültür projesi etkinliklerinden."Sessiz Yaşam - Ruhryolu / Still-Leben Ruhrschnellweg" başlıklı etkinlik çerçevesinde Almanya'nın en işlek otoyollarından A40'ın Dortmund'u Duisburg'a bağlayan 60 kilometrelik mesafesi trafiğe kapatılarak 20 bin masa yerleştirildi.Deutsche Welle'de yer alan habere göre, etkinliğe binlerce kişi katıldı. Kültür, sanat ve spor kulüplerinin çeşitli performans ve şovlarla destek verdiği etkinlikler gün boyunca devam etti. Ruhr2010 organizasyon müdürü Fritz Pleitgen, “Bu sayede insanların etkinliklere katılımını teşvik etmek ve herkesin kendi eğlencesini beraberce yaratıp, yaşamasını istedik” dedi.Organizasyon müdürü Fritz Pleitgen, otoyolun kapatılarak bir kültür şenliği alanına dönüştürülmesine New York'taki benzer etkinliklerden esinlendiğini anlattı. Pleitgen, oradaki otoyolların yaz aylarında pazar günleri kapatılarak, bisiklet ve paten kullananlara ve yayalara açıldığını aktardı.Otoyolun orta yerine kurulan "Kültür Menüsü"ne katılım da oldukça yoğun olurken, sadece Ruhr Havzası sakinleri değil, dünyanın çeşitli yerlerinden bu kültür şenliğine katılanların olduğu bildirildi. Ruhr 2010 Program direktörü Jürgen Fischer Polonya, İspanya, Hollanda ve ABD'den yüzlerce konuk ağırladıklarını belirtti.