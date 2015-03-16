Almanya Olimpiyat Komitesi ‘Hamburg’ dedi



Almanya Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu bugün Frankfurt'ta düzenlenen toplantıda, Almanya'nın 2024 Yaz Olimpiyatları'na başkent Berlin ile değil, Hamburg ile aday olması yönünde tavsiye kararı aldı. Almanya Olimpiyat Komitesi Başkanı, bunun 'ortak bir karar' olduğunu belirtti. Karar öncesinde sekiz kişilik yönetim kurulu, 4,5 saat süren bir toplantıda spor, siyaset ve sivil toplumun önde gelen 40 ismiyle bir araya gelerek ve istişarelerde bulunmuştu.

Ancak kararın kesinleşmesi için gelecek cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısında delegelerin de formalite gereği tavsiye kararını onaylaması gerekiyor. 2024 Yaz Olimpiyatları'nı düzenlemek üzere Berlin ve Hamburg başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan Hamburg'un 2024 veya 2028 yıllarındaki olimpiyatlara adaylığının resmi olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) bildirilmeden önce, kent halkının yüzde 50'sinden fazlasının düzenlenecek bir referandumda olimpiyatların kentte düzenlenmesi lehinde oy kullanması şartı aranıyor. Söz konusu referandumun eylül ayında yapılacağı bildiriliyor. Forsa kamuoyu araştırma şirketinin bir süre önce yaptığı bir ankete göre, Hamburg halkının yüzde 64'ü olimpiyatların kentte düzenlenmesini destekliyor.