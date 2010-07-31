Almanya nitelikli işçi arıyor

T24 - Berlin, nitelikli yabancıları ülkeye çekmenin yollarını arıyor. Federal Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, Almanya’nın yüksek nitelikli işgücü ihtiyacını gidermek için büyük bir girişim başlatmayı planlıyor.

"Almanya yabancı uzmanlar için nasıl cazip hale getirilebilir, bu konu benim ajandamda ilk sırada yer alıyor" diyen Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, gerektiğinde prim verilebileceğini belirtti. Yüksek nitelikli işgücü olarak Almanya’da çalışmak isteyenlere getirilen 66 bin euro yıllık asgari gelir şartında da indirime gidilmesini öngörüyor. Almanya Ekonomi Bakanı, önümüzdeki aylarda Almanya’da çalışan yabancı uzmanlarla bir araya gelerek bir konsept oluşturacağını açıkladı.

Şirketler prim versin

Rainer Brüderle, nitelikli yabancılara teklif edilmesi planlanan primin, vergi mükelleflerinin cebinden çıkmayacağını, bunu, firmaların üstlenmesi gerektiğini de özellikle vurguladı. Almanya Ekonomi Bakanı önümüzdeki yıllarda ülkenin sorununun işsizlik değil kalifiye eleman açığı olacağını söyledi ve sunacağı önerileri ekonomi temsilcileri ve uzmanlarla görüşeceğini belirtti.

Yıllık asgari gelir şartı kalkabilir

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Annette Schavan da ekonomi bakanının önerilerine destek verdi. Hatta Annette Schavan uzun vadede yıllık asgari gelir koşulunun tamamen kaldırılmasına da sıcak bakıyor. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı daha önce de yabancı uzmanların ailelerini yanına almasının da kolaylaştırılmasını istemiş, Hrıstiyan Birlik Parti’li politikacıların eleştirisine hedef olmuştu.

Sendikalara göre politika göz boyuyor

Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle’nin yüksek nitelikli yabancıları Almanya’ya çekmek için onlara prim verilmesi önerisine sendikalar tepki gösterdi.

Hizmetliler Sendikası Ver.di Başkan Yardımcısı Margret Mönig öneriyi reddederek, bunun bir oyalama taktiği olduğunu söyledi. Mönig Raane, Avrupa Birliği’ndeki serbest dolaşım hakkı 2011 Mayıs’ında Doğu Avrupa ülkelerine de tanınınca işverenlerin kalifiye elemanların ücretlerini bile düşüreceğini savundu.

Greencard ilgi görmedi

Diğer yandan Almanya’da Greencard uygulaması 10 yılını dolduruyor. 1 Ağustos 2000’de başlatılan ve 2004’te yürürlükten kaldırılan uygulama, ülkedeki bilgisayar mühendisi ihtiyacını acil olarak gidermeyi amaçlıyordu. Hindistan gibi kalkınmakta olan ülkelerdeki yüksek nitelikli bilişim teknolojisi uzmanlarını Almanya’ya çekmeye çalışan Greencard uygulaması, ağır şartları nedeniyle yeterli ilgi görmedi. Bilişim teknolojisinin uzmanlarında yıllık asgari 50 bin euro kazanma şartı aranıyor ve beş yılda bir oturum iznini uzatmaları isteniyordu. Greencard uygulaması, yürürlükte olduğu dört yıl boyunca yalnızca 18 bin uzmanın Almanya’da çalışmasını sağlayabildi. Daha sonra Greencard uygulaması göç yasasına entegre edildi. 2008 yılında bilişim teknolojisi alanında Almanya’nın yüksek nitelikli işgücü açığı 45 bin olarak kaydedildi.

Yüksek nitelikli bir elemanın Almanya’da çalışabilmesi için işverenin önce üç ay alternatif birini araması gerekiyor. Yani iş sahibi yabancı çalışanın dolduracağı eksiği bir Alman vatandaşı kapatabilir mi diye araştırmakla yükümlü tutuluyor. Eğer yabancı uzman yıllık 66 bin euro gelir gösterebiliyor ise o zaman bu koşul ortadan kalkıyor. Bilişim teknolojileri temsilcileri asgari yıllık gelirin 40 bine indirilmesini istiyor.