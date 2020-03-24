Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayıp

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artış gösterirken koruyucu donanım konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

Almanya Savunma Baknalığı sözcüsü, Kenya'dan sipariş verilen altı milyon solunum maskesinin kaybolduğunu doğruladı. Haber portalı Spiegel'in, Bakanlığın bir iç yazışmasına dayandırdığı haberinde geçen Cuma günü teslim edilmesi gereken maskelerin Kenya'da havaalanında kaybolduğuna dikkat çekti.

Sözcü, Savunma Bakanlığı’nın olayın nasıl meydane geldiğini aydınlatmaya çalıştığını ve maskelerle ilgili bir ödeme yapılmadığı için herhangi bir zararın meydana gelmediğini belirtti.

Kenya’nın olayla ilgili sorumluluğunun ise henüz netleşmediği belirtildi, ancak sözleşmenin geçersiz olduğu vurgulandı.

Almanya'da maske acil ihtiyaç

Almanya'da doktor ve sağlık çalışanlarının koronavirüs salgını nedeniyle acil olarak maskeye ihtiyacı bulunuyor. Alman Ordusu da hükümetin kriz yönetimi tarafından Sağlık Bakanlığı için gerekli koruyucu ekipmanı satın almak için lojistik destek vermekle görevlendirilmişti.

Maskelerin kaybolmasının yaratacağı etkinin henüz belirsiz olduğu belirtildi. Spiegel’e göre ise altı milyon maske beklenen ilk büyük teslimatlardandı. Haber portalı, yetkililerin ilk büyük teslimatta böyle bir sıkıntı yaşanmasını "can sıkıcının ötesinde" bulduklarını aktardı.