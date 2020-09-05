Almanya'yı sarsan cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanıyor: Hâkim, 5 çocuğun öldürülmesiyle ilgili olarak anne hakkında gözaltı emri çıkardı

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Almanya kolluk kuvvetleri, Solingen'de 5 çocuğun evlerinde öldürülmesinin arkasında anneleri olduğuna inandıklarını bildirdi.

Savcı Heribert Kaune-Gebhardt düzenlediği basın konferansında otopsi sonuçlarına göre çocuklara öldürülmeden önce sakinleştirici verildiğini aktardı.

Savcı, 1 ila 8 yaş arasındaki çocukların anneleri tarafından boğularak öldürüldüğünü düşündüklerini söyledi. Alman haber ajansı dpa'nın aktardığına göre 27 yaşındaki anne hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Annenin Düsseldorf'ta bir trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunduğu ancak hayatta kaldığı belirtildi.

Öldürülen çocukların anneannesinin, kızının perşembe günü kendisine "Artık devam edemeyeceğini" söylemesinin ardından polise haber verdiği belirtildi. 27 yaşındaki kadının kısa süre önce eşiyle boşandığı ifade edildi.

Annenin cinayetlerden önce en büyük çocuğunu da anneannesine bıraktığı aktarıldı. 6 kardeşten sadece evde olmayan 11 yaşındaki abi hayatta kaldı.