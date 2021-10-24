Almanya'nın Polonya sınırında palalar ve coplarla devriye gezen aşırı sağcılar, polis tarafından durduruldu

T24 Dış Haberler

Alman polisi, sığınmacı geçişini önlemek için ülkenin Polonya sınırında devriye gezen 50 kişiyi durdurduklarını belirtti. Polis, aşırı sağcıların üzerinde biber gazı, süngü, pala ve coplar bulunduğunu bildirdi.

Bu kişilerin, 'Üçüncü Yol' isimli bir aşırı sağcı grubun Guben yakınlarındaki sınırı koruma çağrısı için bölgeye gittiği belirtildi. 'Üçüncü Yol'un neo-Nazi gruplarla bağlantılı olduğuna inanılıyor

Polis, silahlara cumartesi gecesi ve pazar sabahı el konulduğunu ifade etti.

Cumartesi günü kalabalık bir grup, aşırı sağcı grubun eylemlerine karşı olduklarını göstermek için bir eylem düzenledi.

Almanya, Belarus'tan gelip Polonya üzerinden Almanya'ya geçmek isteyen sığınmacıları kontrol altına almak için bölgeye 800 tane polis memuru göndermişti.