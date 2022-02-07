Almanya, NATO'ya Doğru Avrupa'da destek için Litvanya'ya 350 ek asker gönderecek

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Doğu Avrupa'daki NATO birliklerine destek için 350 Alman askerini Litvanya'ya göndereceklerini açıkladı.

Almanya, Doğu Avrupa'daki NATO birliklerine takviye için 350 asker gönderecek. Alman askerlerinin şubat ortasında Litvanya'ya gitmesi planlanıyor. Almanya Savunma Bakanı Lambrecht yaptığı açıklamada, “Göndereceğimiz ek askerlerimizle doğu kanadındaki katkımızı güçlendiriyoruz. Bize güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Hedef Rusya'yı durdurmak

Almanya, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından caydırıcı olmak ve acil bir durumda NATO ortaklarını savunacağına dair bir dayanışma ve güvence maksadıyla Litvanya, Estonya, Letonya ve Polonya'da NATO’ya bağlı birlikleri komuta ediyor.

Polonya ve Estonya'daki NATO misyonlarına liderlik eden ABD ve İngiltere, doğu kanadında kuvvetlerini artıracaklarını açıklamışlardı. ABD, Polonya'ya, İngiltere ise Estonya'ya 2 bin asker gönderecek.

Rusya ile yaşanan çatışmayı göz önünde bulunduran NATO, geçtiğimiz sene aralık ayında NATO ülkelerinin doğu kanattaki birimlerini tam olarak donatmaları gerektiğine dair bir iç uyarı yayınlamıştı. (İHA)