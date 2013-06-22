Almanya: Müzakere krizinin Gezi Parkı ile direkt bir bağlantısı yok

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetine yönelik eleştiriler içeren açıklamaları nedeniyle Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nu görüşmeye çağırdı. Bugün yapılan görüşmeyle ilgili bilgi veren Bakanlık sözcüsü Andreas Peschke, Ankara'daki resmi kaynaklardan gelen açıklamaların yarattığı rahatsızlığın dile getirildiğini belirtti. Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle Ukrayna'da olduğu için Büyükelçi Karslıoğlu'yu bakanlık müsteşarının kabul ettiği kaydedildi.

Görüşmede Karslıoğlu'na, AB ile yaşanan başlık krizinin Türkiye'deki olaylarla direk ilgisi olmadığının iletildiği bildirildi. Büyükelçi Karslıoğlu, görüşme sonrasında bir açıklama yapmadı.

Sözcü Peschke, AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerde yeni başlıkların açılmasına Almanya'nın karşı olmasıyla ilgili olarak, sorunun teknik olduğunu belirtti. Bu sorunların aşılmasının ardından sürecin devam edeceğini belirten Peschke, “Söylendiği gibi başlığın açılmamasıyla Gezi Parkı eylemlerine müdahale şeklinin direkt bir bağlantısı yok" dedi.

Merkel, Gezi Parkı göstericilerine polisin aşırı şiddet uyguladığını söyleyerek, RTL televizyonunda "Göstericilere yaklaşımın çok sert olduğunu gösteren korkunç görseller var. Türkiye'de yaşananların, bizim toplanma ve ifade özgürlüğü fikirlerimizle uyuşmuyor" demişti. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da, Almanya'nın Türkiye-AB müzakerelerini engelleme planı üzerine, "Sayın Merkel seçim kampanyası dahilinde iç siyasete yönelik konu arıyorsa, bu konu Türkiye olmamalıdır. Bu konuda daha önce yine Türkiye'yi seçim malzemesi yapan Sarkozy örneğini görmelidir" demişti.

Öte yandan Alman basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde, bugünkü görüşmeye karşılık olarak Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl'u çağırdığına dikkat çekildi.