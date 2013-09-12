Almanya: Müslüman kız öğrenciler yüzme derslerine girmek zorunda

Almanya Federal İdare Mahkemesi, Faslı bir genç kızın "karma yüzme derslerine katılmasının şart olduğu" kararına vardı. Frankfurt'ta yaşayan 13 yaşındaki genç kızın anne babası, kızlarının okuldaki yüzme derslerine girmemesi için ısrar ediyordu. Kimi Müslüman aileler İslami giyim kurallarına ters düştüğü görüşüyle karma yüzme derslerine karşı çıkıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre mahkeme yargıcı, söz konusu kız öğrencinin inançları doğrultusunda "burkini" diye adlandırılan ve vücudu tepeden tırnağa kapatan yüzme giysisiyle derslere katılabileceğini kaydetti.

Almanya'da bazı Müslüman genç kızlar yüzme derslerine "burkini" giyerek katılıyor. Ancak bazı aileler burkininin kullanışsız bir giysi olduğunu belirterek, Müslüman genç kızların mayolu erkek öğrencilerle yakın mesafede bulunmasının kabul edilemeyeceğini savunuyor.

Alman mahkemesi, dini özgürlüğe sahip olma hakkının, okul ortamında, üçüncü kişilerin davranış şekilleri ve giyim tarzına bağlı talepler getiremeyeceğine hükmetti. Yargıçlar, yaz aylarında bu tür "davranış alışkanlıkları"nın Almanya'da yaygın şekilde görüldüğünü kaydetti.

Genç kızın ailesinin avukatı Klaus Meissner ise, Almanya'nın bazı Katolik bölgelerindeki beden eğitimi derslerinde kız ve erkeklerin ayrı gruplarda tutulduğuna işaret etti.

Almanya'daki kimi jimnastik salonlarında da kadınların egzersiz yapabilmesi için ayrı alanlar bulunmakta.

Der Spiegel dergisi, bir Faslı aileden olan kızın, söz konusu okulda eğitime başladığından beri başarılı olan bir öğrenci olduğunu yazdı.