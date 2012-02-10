Almanya Milli Görüş Teşkilâtı'na vergi kaçakçılığı suçlaması

FULYA CANŞEN / T24

Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği’nin 41 milyon Euro'luk yolsuzluğunun ardından bu kez de Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’nın eski yöneticileri vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’nın eski Başkanı Osman Döring, teşkilatın kamuoyunda tanınan ismi Yavuz Çelik Karahan, eski Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt ve şimdiki Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü de dahil olmak üzere dört kişi hakkında vergi kaçakçılığı gerekçesiyle açılan soruşturma mahkemeye intikal etti.

Köln Mahkemesi’nin basın sözcüsü Dr. Dirk Esser, kendisi ile yaptığımız telefon konuşmasında haberi doğruladı. Esser, Milli Görüş Teşkilatı’ndan dört kişinin 5, 2 milyon Euroluk vergi kaçırdığı gerekçesi ile yargılanacağını, dava kapsamlı olduğu için ayrıntılı bir hazırlık gerektiğini bu nedenle mahkeme tarihinin önümüzdeki aylarda belirleneceğini söyledi.

Yine kendisi ile yaptığımız konuşmada bunun yeni olmadığını savunan Genel Sekreter Oğuz Üçüncü, “henüz bana intikal eden bir şey yok. Bu olayın mahkeme aşamasına gelmesi de garip değil” dedi. Hakkında açılan suç örgütü kurduğuna dair soruşturmanın lehine sonuçlandığını hatırlatan Üçüncü, bu mahkemeden de aklanacağını belirtti.

Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’nın merkez ve şubeleri 2008 yılında iki kez, 2009 yılında da bir kez, toplanılan bağışların kaydedilmediği, dolayısıyla vergi kaçırıldığı iddiasıyla basılıp aranmıştı. Deniz Feneri olayının patlak vermesiyle birlikte Almanya’da İslami örgütlerin vergi denetimi arttırıldı.

Örgütlere duyulan şüphe Alman siyasetine de yansıyor. Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Müslüman topluluklarını bir araya getirdiği İslam zirvesine, geçen yıl Milli Görüş’üm de dahil olduğu İslam Konseyi’ni “Milli Görüşle aynı masaya oturmam” diyerek davet etmemişti. Teşkilat hakkında vergi kaçırma, çete kurma, para aklama gibi nedenlerle dava açıldığını hatırlatan bakan, “bunlar hafife alınacak şeyler değil” şeklinde konuştu.



