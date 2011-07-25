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Spor

ALMANYA MAÇININ YERİ BELİRSİZ İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 17:54

-ALMANYA MAÇININ YERİ BELİRSİZ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 7 Ekim'de oynayacağı milli maçın yapılacağı stat ile ilgili alınmış bir kararın bulunmadığı bildirildi. TFF'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede, A Milli Takım'ın 7 Ekim'deki Almanya maçının oynanacağı stat ile ilgili bir takım iddiaların yer aldığı kaydedilerek, ''Henüz resmileşmeyen bir konunun, 'aylar öncesinden belirlendiğini ardından da son gelişmeler üzerine yerinin değiştirileceği' iddiası, spekülasyondan ileriye gitmeyen ifadelerdir. Bu karşılaşmanın ülkemizde hangi stadyumda oynanacağı ile ilgili nihai karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz UEFA'ya iletilmemiştir.''

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