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Spor

Almanya Kupası'nı Borussia Dortmund kazandı

Karşılaşmayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de izledi

28 Mayıs 2017 14:51

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 8. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, bu gole 29. dakikada Ante Rebic ile cevap verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 66. dakikada Christian Pulisic'in ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

Sarı-siyahlılar, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın penaltıyı gole çevirmesi sonucu 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

Karşılaşma öncesi yapılan törende, Almanya Kupası'nı dünya ve olimpiyat şampiyonu ülkenin efsane buz patencisi Katarina Witt taşıdı.

Karşılaşmayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de izledi. 

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