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Spor

Almanya Kupası'nda zafer Bayern Münih'in

Bayern Münih, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren final maçında Borussia Dortmund'a penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti

22 Mayıs 2016 03:21

Bu sezon lig şampiyonluğu yaşayan Bayern Münih, Almanya Kupası'nı da alarak iki kupayı da müzesine götürdü.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Marco Fritz'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih, Douglas Costa ve Robert Lewandowski, Borussia Dortmund da Pierre-Emerick Aubameyang ve Marco Reus ile yakaladığı az sayıda gol pozisyonlarından yararlanamadı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Borussia Dortmund'dan Bender ve Sokratis gol atamadı. Bayern Münih'te ise Joshua Kimmich topu filelere gönderemedi.

Böylelikle Bayern Münih penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde 18. kez Almanya Kupası'nı kazandı. Borussia Dortmund ise üst üst üçüncü kez finale kaldığı kupada bu kez de galip gelemedi.

Karşılaşma sonunda görevini bırakacak olan Bayern Münih'in teknik direktörü Josep Guardiola sevinç gözyaşlarını tutamadı.

 

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