-Almanya: Küçük bir Avro Bölgesi peşinde değiliz BERLİN (A.A) - 10.11.2011 - Almanya, ''küçük bir Avro Bölgesi peşinde olmadığını'' bildirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Alman ve Fransız yetkililerin, muhtemelen küçük bir grup ülkeyle daha sıkı bir ekonomik bütünleşme konusunu tartıştığı iddialarına ilişkin açıklamasında, ''Alman hükümeti kesinlikle bu tür planlar peşinde değil'' dedi. Seibert, ''Aksine bizim politikalarımız Avro Bölgesi'nde bir bütün olarak istikrarı sağlamayı amaçlıyor ve bölgenin sorunlarının köküne iniyor'' ifadesini kullandı. Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ülkesi İtalya'daki siyasi ve ekonomik kriz bölgenin dağılması endişelerini artırdı.