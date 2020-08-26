Almanya kesenin ağzını tekrar açıyor: Salgına karşı kısa süreli çalışma destekleri uzatılıyor

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonominin toparlanmasına katkı sağlayacak önlemleri gelecek yılın sonuna kadar uzatma konusunda anlaştı.

Kısa süreli çalışma programının uzatılması ve iflas kurallarının dondurulması gibi önlemlerin yer aldığı aksiyonların hükümete maliyetinin 10 milyar euro civarında olması bekleniyor.

Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte tarihteki en sert daralmasını kaydetti. Hükümet, özellikle 2021 sonbaharında yapılacak seçimler öncesinde pandeminin etkilerini olabildiğince azaltmak için çaresiz durumda.

Muhafazakar Hıristiyan Demokratların (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, koalisyon ortağı merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yaklaşık yedi saat süren görüşmelerin ardından, koronavirüs salgınının bir gerçek ve zorluk olarak varlığını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Kramp-Karrenbauer "Bugün koronavirüs ile nasıl başa çıkacağımıza dair önemli ve etkili tedbirleri uzatma konusunda anlaştık" dedi.

Başlıca kararlar arasında, Mart 2021'de sona erecek olan kısa süreli çalışma desteklerinin gelecek yılın sonuna kadar uzatılması ve küçük ve orta ölçekli şirketler için desteklerin bu yılın sonuna kadar uzatılması yer alıyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, tedbirlerin gelecek yıl federal hükümete maliyetinin 10 milyar euro civarında olabileceğini söyledi.

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