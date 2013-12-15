Almanya: Kendi köyümü kendim yaparım

Alman futbol yetkilileri, 2014 Dünya Kupası'nda Alman takımının kalacağı tesisleri kendileri inşa etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Açıklama, turnuvanın ev sahipliği yapacak olan Brazilya'nın turnuva hazırlık takviminin gerisinde olduğunun ve bu yıl sonuna kadar bitirmesi gereken 3 stadın tesliminin gecikeceğinin ortaya çıkması üzerine yapıldı.

Brezilya, 2014 Dünya Kupası için yapılan stadyumların inşaatının devam ettiğini ve üç stadyumun FIFA'ya 31 Aralık olan teslim tarihinde teslim edemeyeceğini açıklamıştı.Alman futbol yetkilileri, bu açıklama üzerine, Brezilya'daki dünya kupasında yerel hazırlıkların yetmeyeceği düşüncesiyle Alman takımı için kendi köyünü inşa etmeye başladı.

Alman olimpiyat takımı için inşa edilecek köyün, ekip için konutları, ofisleri ve eğitim sahalarını içereceği belirtiliyor.

Alman gazetesi Bild'te yer alan habere göre,Almanya ilk kez Dünya Kupası için böyle bir uygulamaya gidiyor.Gazeteye göre, kararın alınmasında, yerel otellerin yeterince lüks olmaması da rol oynadı.

Olimpiyat köyünde konutlar için toplam 13 apartman, bir basın merkezi ve eğitim sahası olacak.

Bild'e göre, olimpiyat köyünün finansmanı Mercedes de dâhil olmak üzere bir dizi özel Alman firmasınca sağlanacak.

Alman Futbol Federasyonu'nun bu konuda kısa süre içinde bir açıklama yapması bekleniyor.

Bild, kampa Alman eğitmen Joachim Jogi'nin anısına "Das Jogi-Camp" adı verileceğini bildiriyor.