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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya kasım ayını durgun geçirdi

Almanya Merkez Bankası yılın ikinci yarısında başlayan ekonomik duraklamanın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini tahmin ediyor.

16 Kasım 2015 16:09


Almanya Merkez Bankası'nın (AMB) Alman ekonomisinin bu aşamada önemli hamleler yapabileceğine ihtimal vermediği anlaşılıyor. Merkez Bankasının hafta başında açıklanan kasım ayı ekonomik gelişme raporunda, yaz aylarında kendini belli eden düşük genişleme temposunun yılın son çeyreğinde de devam edeceği belirtiliyor. Temmuz – Eylül döneminde Almanya'nın ekonomik büyüme hızı yüzde 0,3'e gerilemişti. Yurtdışı talepteki daralmanın üçüncü çeyrekte özel hanelerin tüketim harcamaları ve devletin, kısmen mülteci akınından kaynaklanan harcamaları tarafından tam olarak telafi edilemediğine kasım raporunda yer veriliyor. Merkez Bankası ekonomik bakımdan faal nüfustaki artış ve ücret zammı beklentileri ile yüksek göçmen sayısının tüketime olumlu yansımasını bekleyen Almanya Merkez Bankası bu faktörlerin yanı sıra düşük ipotek faizlerinin inşaatçılığı canlandırmasının da önümüzdeki ayların büyüme hızında önemli rol oynayacağı görüşünde.

Mültecilerin durumu belirsizlik doğuruyor

Merkez Bankası sanayi sektöründen yıl sonuna kadar canlandırıcı etki beklenmediğine yer verdiği raporunda öncelikle Çin gibi büyük ülkelerin Alman malı talebinin gerilediğini, dolayısıyla da sanayi şirketlerinin yatırımları ertelediğini müşahede etmiş. Göçmen akınının Almanya'nın devlet bütçesine nasıl yansıyacağını tahmin etmenin zor olduğu ve bütçe üzerindeki yükün uzun vadede hafiflemesinin göçmenlerin istihdam piyasasına kazandırılmasında kaydedilecek başarıya bağlı olduğu da merkez bankası raporunda yer alıyor. Göçmenler için yapılan harcamaların Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın bu yıl yüzde 0,25, 2016 yılında ise yüzde 0,50'sine tekabül edeceği de merkez bankasının tahminleri arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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