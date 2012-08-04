Almanya, Karases'in damadı Turgay C.'ye dört yıl hapis cezası verdi

Fulya Canşen - T24 /Almanya

"Köln Halifesi" olarak bilinen Metin Kaplan’ın damadı Turgay C. dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nde yargılanan 29 yaşındaki Turgay C.’nin hakkındaki terörist bir örgüte yardım ve yataklık etme iddialarını kabul ettiği belirtildi.

Cuma günü yapılan duruşmada Metin C., Özbekistan İslami Hareketi adlı örgüte bir aracı üzerinden 39.000 Euro’luk yardımda bulunduğunu itiraf etti. Turgay C.’nin kardeşi Ömer C. de yine aynı mahkemede söz konusu örgüte üye olma zannıyla yargılandı.

Ömer C.’nin davasına Eylül ayında devam edilecek. Almanya’da doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan iki kardeş Şubat 2011’de Köln ve Essen kentlerinde yakalanmış, Federal Başsavcılık Mart ayında haklarında cihadı desteklemek suçuyla dava açmıştı.

Federal Başsavcılık kısa adı IBU olan ve Afganistan sınırında savaşan Özbekistan İslami Hareketi’nin El Kaide ve Taliban gibi aşırı dinci örgütlerle işbirliği yaptığı, Afganistan ve Pakistan’da NATO askerleri ve sivillerin ölümünden sorumlu olduğundan yola çıktı.

Karases olarak anılan Metin Kaplan’ın kurduğu kısa adı ICCB olan Kaplancılar Örgütü, Almanya’da yasaklanmış, Metin Kaplan yargılanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Daha sonra geçici oturma izni alarak Almanya’da yaşamayı başaran Kaplan her gün Alman emniyetine gidip beyanda bulunuyor.

Kaplan Türkiye’de de İslam devleti kurma çabaları yüzünden yargılanıyordu. Kaplan’ın babası Cemalettin Kaplan kendini halife ilan etmişti.