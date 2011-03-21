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Dünya

ALMANYA KARAR VERECEK BERLİN (A.A)

21 Mart 2011 17:44

-ALMANYA KARAR VERECEK BERLİN (A.A) - 21.03.2011 - Alman hükümeti, Alman askerlerinin Afganistan'da görev yapan AWACS tipi erken uyarı uçaklarında görev yapması konusunda bu hafta içinde karar alacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin NATO'ya bağlı AWACS uçaklarında görev yapması konusunda Çarşamba günü karar alınabileceğini belirterek, böylece müttefik ülkelerin Libya'daki operasyonuna daha fazla personel ayırabilmesini mümkün kılmak istediklerini söyledi. Merkel, Federal Meclis'in de konuyu bu hafta içinde ele alabileceğini ifade etti. Angela Merkel, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya kararıyla ilgili olarak yaptığı oylamada, Almanya'nın çekimser kalmasını bir kez daha savunarak, çekimser oy kullanarak, bu konuda tereddütleri olduğunu göstermek istediklerini, ancak BM kararının şimdi kendi kararları da olduğunu söyledi. Merkel, Libya'ya karşı petrol ambargosu uygulanması gerektiğini de tekrarladı.

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