-ALMANYA JAPONYA'DAKİ FELAKETTEN DERS ÇIKARDI BERLİN (A.A) - 12.03.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede bulunan nükleer santrallerdeki güvenlik standartlarının gözden geçirilmesine karar verdi. Başbakan Merkel, bugün başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ve Çevre Bakanı Jürgen Röttgers ile Japonya'daki felaketi değerlendirdi. Merkel, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Japonya gibi nükleer santrallerdeki güvenlik standartlarının en yüksek olduğu bir ülkede bile bir nükleer tehdidin ortaya çıkması durumunda, Almanya'nın bunu görmemezlikten gelemeyeceğini söyledi. Ülkesindeki nükleer santrallerin sağlam ve güvenli olduğunu bildiklerini ifade eden Merkel, buna rağmen Japonya'daki felaket analizinin yakından izleneceğini kaydetti. Diğer AB ülkeleri ile de bu konuda görüşeceklerini belirten Merkel, bu günün kendi politikalarının sorgulanması için uygun bir gün olmadığını, kendilerinin güvenliğe büyük önem verdiğini söyledi. Alman hükümeti, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak tümüyle kapatılması için öngörülen süreyi uzattığı için ülkedeki muhalefet partileri tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Japonya'daki durumun çok endişe verici olduğunu ve gelişmeleri büyük bir üzüntü ile izlediklerini ifade eden Merkel, ancak Japonya'daki gelişmelerin Almanya'yı olumsuz yönde etkilemesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Westerwelle ise, Japonya'daki nükleer santralda soğutma sisteminin bozulması nedeniyle, bu tür olayların Almanya'da da yaşanıp yaşanamayacağının araştırılabileceğini söyledi. Öte yandan, muhalefet partilerinin liderleri Almanya'daki nükleer santrallerin en kısa zamanda kapatılması çağrısını yineledi.