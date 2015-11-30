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Dünya

Almanya, IŞİD ile mücadelede Esad ile işbirliği yapmayacak

Almanya’ya IŞİD’le mücadelenin bedeli 134 milyon

30 Kasım 2015 23:14

IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye’ye keşif uçakları ve fırkateyn gönderme konusunda prensip kararı alan Almanya, Esad güçleriyle işbirliği yapmayacak.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, Almanya’nın IŞİD ile mücadele kapsamında Esad güçlerinin kontrolünde bir işbirliğine karşı olduğunu açıkladı. Flosdoeff, “Şu anda Esad ile işbirliği olmayacak. İşbirliği, Esad güçlerinin kontrolünde de olmayacak” ifadelerini kullandı. N-tv.de’nin bildirdiğine göre, Flosdorff Suriye’nin devlet yapısının tamamen dağılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

 

Almanya’ya IŞİD’le mücadelenin bedeli 134 milyon

 

Bu arada, Almanya’nın Fransa’nın isteği üzerine IŞİD ile mücadele kapsamında bölgeye göndereceği personel ve ekipmanın maliyetinin 134 milyon Euro’yu bulacağı belirtiliyor. Spiegel Online’ın bildirdiğine göre, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından hükümete sunulan maliyet hesabında masrafların 2016 yılı için 134 milyon Euro olacağı öngörülüyor. Hükümetin parlamentoya sunacağı tezkerenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yetki talebi sözkonusu.

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