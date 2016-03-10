Almanya: IŞİD belgeleri büyük fırsat

Almanya'da polis ve istihbarat birimleri, IŞİD'in küresel düzeyde savaşçı toplama programına yönelik, bazı medya kuruluşlarına sızdırılan çok gizli belgeleri inceliyor.Berlin'de gazetecilere konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Alman Federal Soruşturma Bürosu'nun, belgelerin gerçek olduğu varsayımı ile hareket ettiklerini söyledi.Thomas de Maizière, "Belgeler bizim için büyük bir fırsat. Alman vatandaşlarının IŞİD'in terör faaliyetlerine katıldıklarını kanıtlamayı umuyoruz" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Alman bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece soruşturmalarımızı hızlandırıp genişletebiliriz. Söz konusu terör faaliyetlerine karışanlar sert hapis cezalarına çarptırılacaklar.

"Bu iyi bir şey. Belgeler sayesinde ayrıca bu terör örgütünün yapısını daha iyi anlayabiliriz.”



İngiltere: DAEŞ büyük bir tehdit unsuru



İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May ise bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spesifik ulusal güvenlik konularında yorum yapmıyorum. Ancak belgeleri gördüm" dedi ve ekledi:

"DAEŞ ülkemiz için büyük bir tehdit unsuru. Geçen yıl Avrupa'da düzenlenen saldırıları gördük. O yüzden bu saldırıları önlemek için birlikte çalışmamız çok önemli."

İngiliz güvenlik ve istihbarat birimlerinin de kendilerine iletilen belgeleri incelediği bildirildi.



"22 bin kişinin bilgileri var"



İngiliz Sky News televizyonu ve Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan belgelerde; 50'den fazla ülkeden IŞİD'e katılmak için başvuru yapan 22 bin militanın adlarının, adreslerinin, telefon numaralarının, aile bilgilerinin, hata kan gruplarının yazılı olduğu bildirilmişti.

Suriye'den verdiği haberlerle bilinen bağımsız haber sitesi Zaman Al-Wasl da, Ocak ayında aynı belgeleri elde ettiğini duyurdu.

BBC toplam sayısı 22 bin olduğu belirtilen belgeler arasından 122 militana dair bilgilere ulaştı.

122 kişinin 24'ünün Tunuslu, 18'inin Libyalı ve 13'ünün de Cezayirli olduğu görülüyor.

Belgelerin BBC'nin ulaştığı bölümünde 1989 doğumlu bir Türk vatandaşının da bulunduğu görülüyor.

Sky News'a göre, belgeleri IŞİD'e geçen ve kendisini "Ebu Hamid" olarak adlandıran eski bir Özgür Suriye Ordusu askerinin sızdırdı.

"Ebu Hamid", daha sonra IŞİD'den ayrılmasına gerekçe olarak, "örgütün eski Baas partili askerlerce ele geçirilmesini ve artık İslami kurallara uymamasını" gösterdi.

Sky News ekibinin "Türkiye'de gizli bir yerde" buluştuğu eski militan IŞİD'in Rakka'dan Suriye'nin orta kesimindeki çöllük alanlara çekilmeye hazırlandığını ve daha sonra da örgütün doğduğu Irak'a yöneleceğini iddia etti.

Eski IŞİD militanı ayrıca örgütün, ılımlı Suriyeli muhalilfere karşı Kürt YPG güçleri ve Suriye ordusu ile birlikte hareket ettiğini öne sürdü.



23 soruluk anket



Sızdırılan belgeler, IŞİD'in militan toplamak için bir insan kaynakları merkezi oluşturduğunu gösteriyor.

Örgüte katılmak isteyen militanlar için hazırlanan başvuru formunda 23 soru var.

Militanlara sorulan sorular arasında adları, doğum tarihleri, hangi ülke vatandaşı oldukları, doğdukları yer, hatta kan grupları da var.

IŞİD militanlara ayrıca intihar eylemcisi olmak isteyip istemediklerini, daha önce herhangi bir "cihat tecrübesi" olup olmadıklarını da soruyor.

Amerikalı yetkililer daha önce IŞİD'in militan sayısının "19 bin ile 25 bin arasında olduğu" tahmininde bulunmuştu.

Bu sayı bir ara 35 bine ulaşmıştı.

Irak güçleri, ülkede IŞİD'e kaybettikleri toprakların yüzde 40'ını geri aldı.

Suriye'de de Kürt YPG güçleri, IŞİD'in ülkedeki kalesi Rakka'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.