Almanya Irak Kürtlerinin bağımsızlığına karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

Almanya’da haftalık olarak yayınlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Steinmeier, “Bağımsız bir Kürt devleti bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracaktır ve muhtemelen Irak'ın komşularıyla yeni gerilimler ortaya çıkaracaktır” dedi. Türkiye ve Suriye'de de Kürtlerin yaşadığını hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ümit ettiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Bakan "Bağımsız bir Kürt devleti bölgeyi daha da istikrarsızlaştırır ve yeni gerilimlere yol açar. Muhtemelen Irak'ın komşu ülkeleri ile..." ifadelerini kullandı.

Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ümit ediyorum diyen Steinmeier, “Haydar El Abadi başbakanlığında Bağdat'ta, ülkenin tüm bölge ve dinlerinin içinde kendini bulduğu ve İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı kendini koruyabilen yeni bir hükümetin kurulması Irak devletinin bütünlüğü açısından belki de son şanstır” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Irak'ın kuzeyinde Irak Şam İslam ile savaşan Kürtlere silah gönderilmesiyle ilgili, "Hiçbir şeyi dışlamıyoruz. Neyin mümkün olduğuna bakıp gerekli olanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapacağız" dedi.

Yerinden edilmiş olanları korumak ve IŞİD tehdidine karşı koyulabilmesi için Avrupa Birliği'nin bir yardım paketi oluşturması gerektiğini söyleyen Steinmeier, sığınmacılar için konaklama yerleri ve altyapının yanı sıra Iraklı güvenlik güçleri ve özellikle peşmerge için koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Almanya’da fikir ayrılığı

Hırıstiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili Karl-Georg Wellman ise dün Die Welt gazetesine verdiği demeçte Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinden yana olduğunu ifade etti.

Wellmann Irak devletinin ülkede güvenlik ve düzeni sağlayabilecek durumda olmadığını ancak buna karşılık özerk Kürt bölgesinin siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı olduğunu vurguladı.

'Etkili silah istiyoruz'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani de aynı gazeteye açıklama yaptı.

Sadece Amerikalılardan değil, diğer müttefiklerden de hala etkili silahlar gönderilmesini bekliyoruz, buna Almanya da dahil ifadelerini kullanan Barzani, Hiçbir ülkeden askeri birlik göndermesini istemiyoruz. Biz sadece IŞİD'e karşı yeterince etkili silah istiyoruz" dedi.

Modern ve etkili silahlara sahip olduklarında bunların kullanımı konusunda eğitim almalarının önem taşıdığını vurgulayan Barzani, her türlü eğitim desteğinin olumlu karşılanacağını ifade etti.

Barzani, Amerikan ordusunun IŞİD birliklerine düzenlediği hava saldırıları ve peşmergenin girişimi sayesinde Erbil kentinin güvende olduğunu vurguladı