Almanya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki askerî varlığını azaltıyor

Almanya, IŞİD'le mücadele kapsamında 2014'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) görev yapan askerî danışman sayısını azaltmayı planlıyor.

Açıklamayı, Irak ziyareti çerçevesinde Erbil'de temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen yaptı.

Alman askerlerinin Peşmerge güçlerine eğitim verdiği askeri üssü ziyaretinde gazetecilere konuşan Leyen, terörle mücadelenin küresel bir mesele olduğunu ve Almanya'nın da bu mücadelede görev üstlendiğini belirtti.

Leyen, 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçiren DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun da desteğiyle başarı kazanıldığını hatırlatarak, "Irak'ta 150 askeri danışmanımız bulunuyor. Bu sayıyı ileride 100'e düşürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Almanya'nın terörle mücadele kapsamında IKBY'ye sadece askeri değil, lojistik destek de sunduğunu söyleyen Leyen, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki iş birliğinin de önem arz ettiğini kaydetti.