"Almanya İncirlik'ten çekiliyor" iddiası

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu askerlerini geri çekmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Spiegel Online, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi üzerine, üste bulunan ve IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek veren Tornado keşif uçaklarını geri çekme hazırlıkları yaptığını yazdı.

"İzin verilmezse uzatılmayacak"

Dergiye konuşan hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti milletvekili Rainer Arnold, "Alman askerlerinin ziyaret edilmesine müsaade edilmezse, tezkerenin uzatılması söz konusu değil" dedi. Alman hükümetine de çağrı yapan SPD milletvekili Arnold, "Hükümet derhal Alman askerlerinin konuşlanabileceği başka bir yer bulmalı" ifadelerini kullandı.

"Awacs uçuşlarına da izin vermeyiz"

Rainer Arnold, izin verilmemesi durumunda sadece İncirlik'ten çekilmenin söz konusu olmayacağını, partisinin Awacs uçuşlarına Alman askerlerinin katılması konusunda olumsuz oy vereceğini de dile getirdi. Arnold, Spiegel'de yer alan ifadesinde "NATO, Alman parlamentosunun Awacs uçuşları için Alman askerlerine izin vereceğinden hareket etmesin" dedi.

SPD'li vekilin çok net çağrısıyla Türkiye ile Almanya arasında ortaya çıkan ziyaret krizinin tırmanacağına dikkat çeken Spiegel Online, SPD olmadan hükümetin Aralık ayında süresi dolacak olan tezkerenin uzatılma şansı bulunmadığını yazdı.

Alternatifler Ürdün ya da Kıbrıs

Alman ordusunun İncirlik'ten çekilme hazırlıklarına başladığını iddia eden dergi, alternatif olarak Alman askerlerinin Ürdün veya Kıbrıs'a kaydırılmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Birliklerin kaydırılmasının Alman Tornadoların keşif uçuşlarının iki ay kadar durması anlamına geleceğini de yazan dergi, çekilmenin Alman ordusu açısından İncirlik'ten uluslararası koalisyonu yöneten ABD'den de uzaklaşma anlamına geleceğine vurgu yaptı. Ayrıca muhtemel bir kaydırmanın uçuşlar sırasında elde edilen bilgilerin koalisyon güçlerine aktarımının zorlaşacağı ve askerler ile uçakların bakımının da Almanya açısından masraflı olacağına dikkat çekildi.

Dergi, Alman Savunma Bakanlığı'nın çekilme konusunda bilgi vermemekle birlikte, bir sözcünün "Biz koalisyon kapsamında gerçekleştirilen keşif görevini Türkiye'den devam ettirmekten yanayız, ancak İncirlik bizim açımızdan alternatifsiz değil" dediğini aktardı.

Bu yılın başından itibaren IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Suriye ve Irak üzerinde keşif uçuşları yapan Almanya'nın İncirlik Üssü'nde Tornado keşif uçaklarıyla birlikte yaklaşık 250 civarında askeri bulunuyor.

Türkiye, Alman Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe ve bir grup milletvekilinin İncirlik'te konuşlu Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Bunun üzerine Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bizzat kendisi İncirlik'e gitmiş, Ankara'daki temasları sırasında da milletvekillerinin ziyaretine izin verilmesini istemişti. İncirlik ısrarını sürdüren Alman Federal Parlamento Savunma Komisyonu üyeleri, Eylül ayı için yeni bir ziyaret planlamıştı. Bu ziyaret istediğinin de Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen hafta yabancı gazetecileri kabulü sırasında geri çevrildiğini hatırlatan Spiegel Online, izin verilmeme nedeninin Almanya´nın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesi olduğunu öne sürdü.