Almanya imalat sektörü yeni siparişler Nisan'da aylık yüzde 2.5 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Almanya’da imalat sektöründe yeni siparişler Nisan 2018’de bir önceki aya göre yüzde 2.5 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 0.1 azaldı.

Mart’ta ise imalat sektörü yeni siparişler Şubat 2018’e göre yüzde 1.1 gerilemişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre;