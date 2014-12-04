Almanya iklim için harekete geçti



Sabahın erken saatlerinde henüz ortalık aydınlanmamışken Berlin'de, başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler eylem yapıyorlar. Ellerinde, “İklimi korumak kömürü terk etmekten geçer” yazılı bir afiş var. Önlerinde ise karbondioksidin simgesi olan harfler yanıyor. Alman hükümetinin hayata geçirmeyi kararlaştırdığı "İklim Koruma 2020" adlı programı onlar için çok önemli.

Diğer yandan programın kendisi aslında Almanya'nın bu alanda şu ana dek başarısız olduğunun bir itirafı sayılabilir. Daha önce alınan bir kararla 2020 yılında ülke çapında karbondioksit gazı salınımının 1990 yılı verilerine göre yüzde 40 azaltılması hedeflenmişti. 2020'ye beş kala ancak yüzde 24'lük bir azalma sağlanabildi. Sözkonusu yeni program da hedeflerin tutturulabilmesi için bazı önlemleri içeriyor. Bu hedeflerin en önemlisi, Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'in bizzat dile getirdiği gibi karbondioksit salınımını 22 milyon ton azaltmak. Bakan Gabriel gerekli tasarının da 2015 yılına kadar hazırlanacağını ifade etti.

Enerji Verimliliği

Peki, bu açıklama yeterli mi? Kısa adı BUND olan Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği'nden Enerji Uzmanı Daniela Setton, Deutsche Welle ile röportajında alınan kararları doğru yönde atılmış adımlar olarak nitelendirdi. Ancak Setton'a göre bu pakette yer alan maddeler, hedefleri tutturmak ve Almanya'da gerçek anlamda bir dönüşüm sağlamak için yeterli değil ve hükümet bu yüzden zorunlu olarak bu paketi yeniden elden geçirmeli.

Sözkonusu paketin diğer önemli maddelerinden biri de enerji verimliliğini arttırmaya yönelik olanı. Almanya Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” ile 25-30 milyon ton karbondioksit salınımından daha tasarruf edilmek isteniyor. Bunun için binalarda pencere ve duvarların iç yalıtım sistemlerinin güçlendirilmesi devlet tarafından belli bir miktarda teşvik edilecek. Enerji Uzmanı Daniela Setton, enerji verimliliği konusunda hükümetin bu plan ile potansiyeli yüksek yeni bir hamle yaptığını fakat burada da maliyetin belli olmadığını dile getirdi.

Muhalefet memnun değil, Çevre Bakanı umutlu

“İklim Koruma 2020” programı karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik bir dizi başka maddeleri de içeriyor. Örneğin alınacak önlemlerle trafikte oluşan karbondioksit salınımının 10 milyon tona kadar azaltılması hedefleniyor. 2020 yılına dek katı gübre düzenlemeleri ile tarım alanında 3 buçuk milyon ton, atık sektöründe 3 milyon ton karbondioksitin salınımından tasarruf edilmesi sözkonusu planlar dahilinde. Ayrıca Almanya'nın batısında planlanan 101 kilometrelik yeni bisiklet yolu ile insanların iş yerlerine çevreci bir anlayışla gidip gelmeleri teşvik edilecek.

Tüm bu çalışmaları yetersiz bularak karşı çıkanlar da var. Muhalefet partilerinden Yeşiller'in Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, iklimi korumak için küçük hesap oyunlarına değil gerçek bir programa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Ancak Çevre Bakanı Barbara Hendricks iklim koruma paketinden umutlu. Almanya'nın bu alandaki hedeflerini tutturacağını savunan Bakan Hendricks, ayrıca diğer ülkelere de güvenilir bir mesaj vermiş olacaklarını ifade etti.