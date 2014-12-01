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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya ikinci büyük göç ülkesi

OECD'nin yaptığı yeni açıklamaya göre Almanya, ABD'den sonra ikinci büyük göç ülkesi.

01 Aralık 2014 14:41


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Almanya'ya kalıcı göçün geçen yıl arka arkaya üçüncü kez artış gösterdiğini açıkladı. Bu artışın başka hiçbir OECD üyesinde bu kadar büyük olmadığı kaydedildi. Buna göre 2013 yılında Almanya'ya yaklaşık 465 bin kişi kalıcı olmak üzere göç etti. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinden geliyor. 2013 yılında Avrupa Birliği içinde göç eden her üç kişiden biri Almanya'ya gitti. 2007'de yapılan araştırmada her 10 kişiden sadece biri Almanya'yı tercih etmişti.

Göçmenlerin istihdam ve kalifikasyonlarında da belirgin bir artış tespit edildi. Almanya'da beş yıldan az süredir yaşayan göçmenlerin yüzde 56'sı bir işle meşgul. 2000 yılında bu oran yüzde 48 olmuştu. 34 üyeli OECD içerisinde başka hiçbir ülkede iş piyayasasına uyumda bu artış yakalanamadı. Göçmenler arasındaki toplam istihdam oranının ise yüzde 68 olduğu belirlendi.

OECD Almanca okuma yazma konusunda zorluk çeken göçmen kökenli gençlerin oranının bir sorun teşkil ettiğini tespit etti. Almanya dışında doğmuş olan gençlerin üçte biri bu durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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