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Dünya

Almanya İçişleri Peter: Öldürülen Türkler aşırı sağcı terörizmin kurbanı

Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, ülkede 2000 yılından beri 8 Türk'ün öldürülmesiyle

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, ülkede 2000 yılından beri 8 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, aşırı sağcı terörizmin yeni bir şekliyle karşı karşıya olduklarını söyledi. 



Friedrich başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, cinayetlerin, intihar eden iki aşırı sağcıyla polise teslim olan bir aşırı sağcı kadın ve gözaltına alınan diğer aşırı sağcılar tarafından işlenip işlenmediğinin araştırıldığını belirterek, "Gerçekten de aşırı sağcı terörizmin yeni bir şekliyle karşı karşıyayız gibi görünüyor" dedi.

Friedrich, Federal Başsavcılık tarafından yürütülen araştırmalar çerçevesinde gelecek hafta içinde ilk sonuçlara ulaşılacağına inandığını kaydetti.

Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger de Türklere yönelik cinayetlerin hızlı bir şekilde tümüyle aydınlatılmasını isteyerek, şu ana kadar sahip olunan bilgilerin korkunç bir görüntüyü ortaya koyduğunu, bu nedenle tüm imkanlardan faydalanılarak aşırı sağcı örgütlerin faaliyetlerinin hangi boyutlara ulaştığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı sağcı örgütlerin bu kadar etkili olabilmesinin kendisini büyük endişeye sevk ettiğini belirten Alman Bakan, Federal Meclis'in yetkili komisyonunun da konuyu ele alacak olmasına sevindiğini ifade etti.

Bakan Leutheusser-Schnarrenberger, aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisi'ni (NPD) kapatma girişiminin bir kez başarısız olduğunu hatırlatarak, ancak kesinlikle yasaklanacağına emin olunması durumunda NPD'nin kapatılması için yeni bir girişimde bulunulması gerektiğini kaydetti.



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