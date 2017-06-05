Almanya için İncirlik'in alternatifi neden Ürdün?

Ankara-Berlin hattındaki İncirlik krizinin aşılması için son şans olarak görülen görüşme, bugün Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında Ankara'da gerçekleşecek. İncirlik Üssü'nde şu an Almanya'nın 260'ı aşkın askeri, altı Tornado keşif jeti ve bir Airbus A 310 MRTT yakıt ikmal uçağı bulunuyor. İki ülke arasındaki sorun çözülemezse Almanya, İncirlik'teki askerlerini ve uçaklarını bir başka üsse taşıyacak.

Berlin merkezli Bilim ve Siyaset Vakfı'ndan güvenlik uzmanı Binbaşı Rayk Hähnlein, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nün avantajlarını ve olası bir çekilme durumunda değerlendirilecek alternatifler içindeki en iyi seçeneği yorumladı.

İncirlik'in öne çıkan özellikleri

Hähnlein, İncirlik'in coğrafi konum, altyapı, ikmal yolları, güvenlik ve ABD gibi IŞİD karşıtı koalisyondaki müttefiklerle işbirliği açısından başta Rakka olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlar için "en iyi hava üssü" olduğunu söyledi.

Hähnlein, İncirlik Üssü'nün, Adana gibi büyük bir kente ve limana yakınlığının yanı sıra NATO topraklarında olması ve Rakka odaklı operasyon bölgelerine sadece 350 kilometre uzaklıkta bulunmasını diğer avantajlar olarak sıraladı.

En iyi alternatif Muvaffak Salti

Almanya'nın İncirlik'e alternatif olarak Ürdün'de üç, Güney Kıbrıs ve Kuveyt'te ise ikişer üssü değerlendirdiğini belirten Hähnlein, bunlar içinden en iyi seçeneğin Ürdün'ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü olduğunu belirtti.

Muvaffak Salti'nin öne çıkan özellikleri arasında, bu üssün başta ABD olmak üzere diğer müttefiklerce de kullanılmasını gösteren Hähnlein, "Bu, onların desteğine güvenebileceğimiz anlamına geliyor. Tıpkı İncirlik'te pistlerdeki uçuş güvenliği, lojistik ve yakıt desteği konularında ABD'ye güvenebildiğimiz gibi" dedi.

Alman uzman, "Üssün güvenliğini hem Ürdün hem de ABD sağlıyor. Bu yüzden muhtemelen kendi Kuvvet Koruma birimlerimize ihtiyacımız yok" diye ekledi.

Makul uzaklıkta

Muvaffak Salti Hava Üssü'nde iki pist olmasının da önemli olduğunu ifade eden Hähnlein, bu sayede çok sayıda sorti yapılabileceğini belirtti.

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki ana operasyon noktalarına da 500 kilometre uzaklıkta bulunmasının da "çok uzun uçuşlar anlamına gelmediğini" söyleyen Hähnlein, "Ürdün'ün de Alman hava kuvvetlerini ağırlamayı gerçekten istediğini" belirterek, "Dolayısıyla altyapı, lojistik, su ve gıda desteği gibi konuları içeren "Evsahibi Ülke Desteği" ile ilgili de sıkıntı yaşamayacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Alman güvenlik uzmanı Hähnlein, Ürdün'deki diğer alternatiflerden Prens Hassan Üssü'nün küçük kaldığını, El Cafr'in ise operasyon bölgelerine uzak olduğunu söyledi.

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Cengiz Özbek