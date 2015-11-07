Almanya için Alternatif Partisi hükümeti protesto etti



Berlin polisinin verdiği bilgiye göre gösteriye 5 bine yakın Almanya için Alternatif Partisi (AfD) taraftarı katıldı. Göstericiler hükümetin izlediği sığınmacı politikasını protesto etti. 'İlticanın sınırı olmalı - Merkel'e kırmızı kart' çağrısıyla yapılan gösteride, 'Merkel gitmeli', 'Biz halkız' sloganları atıldı.

AfD'lilerin gösterisini protesto etmek için gelenlerin sayısının ise 800'den fazla olduğu bildirildi. Bu gösteri için siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları çağrıda bulunmuştu. Organizatörler gösteriye katılımın daha yüksek olmasını bekliyordu.

AfD'yi protesto edenlerle polis arasında gerginlik yaşandı. Gösteri başlamadan önce bir polis yaralandı. Polis karşıt göstericilerin AfD'lilerin olduğu noktaya gitmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. Polisin bazı karşıt göstericileri gözaltına aldığı da belirtildi. Ancak gözaltına alınanların sayısı hakkında açıklama yapılmadı.