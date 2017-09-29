Almanya için 36 yıl sonra bir ilk: Kara hafta

Alman kulüplerinin son üç gün içinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çıktıkları altı maçı da kaybetmesi, ülke futbolunda en son 36 yıl önce yaşanan bir başarısızlığın tekrarlanmasına neden oldu.

O dönem Batı ve Doğu Alman ekiplerinin mağlubiyetleriyle hayal kırıklığına uğrayan Almanlar, bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig; Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim, Hertha Berlin ve Köln ile sıfır çekti.

Bayern Münih Fransa'da PSG'ye 3-0 mağlup olurken, Borussia Dortmund evinde Real Madrid'e 3-1'lik skorla yenildi. Avrupa'da ilk kez mücadele eden RB Leipzig ise Beşiktaş deplasmanında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından beklediği olumlu skorlar Avrupa Ligi'nden de gelmedi. Köln kendi sahasında Kızılyıdız'a 1-0 yenilirken, Hertha Berlin de Galatasaray'ı Avrupa'nın dışına iten İsveç temsilcisi Östersund'a deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Medipol Başakşehir'in grubundaki Hoffenheim ise Bulgaristan'dan Ludogorets karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle Almanya'ya döndü.

"Euro krizi"

2016 Dünya Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası şampiyonu Almanya'nın kulüpler bazında hüsran yaşadığı maçların ardından Sport Bild gazetesi "Euro krizi" manşetini atarken Kicker dergisi "kara hafta" ifadesini kullandı.

Alınan altı yenilgi, Almanya'yı kulüplerin Avrupa'da son beş sezonda topladığı puanlar göz önünde bulundurularak yapılan UEFA sıralamasında dördüncü basamağa düşürdü. Sezona İspanya'nın ardında ikinci sırada başlayan Almanya, daha sonra İngiltere'ye geçilmişti.

Almanya, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadelede eden kulüplerin bu sezonki performanslarına göre yapılan sıralamada ise 27'nci basamakta. Kulüplerin kazandığı puanların, takım sayısına bölünerek hesaplanan ortalama puana göre yapılan 2017-2018 indeksinde Türkiye 20'nci sırada.

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DW/dpa/CÖ/UÇ/HS