Almanya hükümeti 'soykırım' demeyecek

Almanya’da hükümet, parlamentoya verilen bir soru önergesine, 1915/1916 Ermeni katliamının soykırım olarak adlandırılmasına karşı olduğunu açıklayarak yanıt verdi.

Alman Federal Parlamentosu’ndaki ana muhalefet partisi Sol Parti, parlamentoya Ermeni meselesiyle ilgili 1915/1916 katliamının 100’üncü yılı vesilesiyle bu olayları bir soykırım olarak görüp görmediği yönünde bir soru önergesi verdi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı hükümet adına soru önergesine verdiği yanıtta, 1915/1916 olaylarının soykırım olarak adlandırılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı bu olayların değerlendirilmesinin tarih bilimcilerine bırakılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin tezini benimsedi.

Almanya'da düzenlenecek anma törenleri

Almanya’daki Ermeni cemaati, Ermeni kilisesi ve kuruluşları bu yıl 24 Nisan’da 1915/1916 olaylarının 100’üncü yılı vesilesiyle anma toplantıları düzenliyor.



Ermeni cemaati Alman hükümetinden bu anma toplantılarında temsil edilmesini istiyor. Alman Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yanıtında şöyle dedi: “Hükümet şu sıralar Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915/1916 yıllarında Ermenilere yönelik yapılan katliam ve tehcirin 100’üncü yılı anma toplantılarına katılma imkanlarını araştırıyor. Ancak şimdilik bir anma toplantısı düzenleme planımız yok.”

'Türkiye ve Ermenistan arasında halledilmeli'

Alman Dışişleri Bakanlığının soru önergesine hükümet adına verdiği cevap dört madde içeriyor:

1. 1915/1916 olaylarını ilk başta Türkiye ile Ermenistan’ın kendi arasında halletmesi gerekir.

2. Olayın soykırım olup olmadığını tarih bilimcilerine bırakmak gerekir.

3. Soykırımla ilgili Birleşmiş Milletler’in 1948’de aldığı ve 1951 yılında yürürlüğe giren kararı var. Bu karar Almanya’da 22 Şubat 1955’te yürürlüğe girdi. Bu sözleşme geriye dönük geçerli olamaz.

4. 1915/1916 olaylarının 100’üncü yıldönümüyle ilgili Ermeni cemaatleri tarafından yapılacak girişimler tarafımıza iletildi. Almanya hükümetinin şimdilik bu konuda bir anma eylemi planı yok.

'Hükümetin kararı kabul edilemez'

Önergeyi Sol Parti adına parlamentoya sunan Ulla Jelpke, hükümetin kararını “kabul edilemez” olarak niteledi. Sol Partili Jelpke, “Federal hükümet sorumluluktan kaçıyor” dedi.



Alman İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun olaylar esnasında sıkı askeri bir müttefik olduğunu söyleyen Jelpke, Almanya’nın da bu konuda bir suç ortaklığı bulunduğunu iddia etti.