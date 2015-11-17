Almanya-Hollanda maçı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi, stat boşaltıldı

Almanya ve Hollanda arasında oynanması planlanan milli maç, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi ve stat boşaltıldı. Alman televizyonuna konuşan Hannover Polis Şefi Volker Kluwe, “Birilerinin stadyuma patlayıcı yerleştirmeye çalıştığına dair kesin kanıtlarımız var” dedi.

RT'nin haberine göre, Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, düzenlediği basın toplantısında, maç esnasında terör saldırısı gerçekleştirileceğine yönelik olarak aldıkları ihbarlar sonucunda maçı iptal etmeye karar verdiklerini söyledi. İhbarların yabancı kaynaklı olduğunu belirten Maziziere, şimdiye kadar stat içinde patlayıcı bulunmadığını açıkladı. Alman medyası, stat yakınlarında ambulans süsü verilmiş bomba yüklü bir kamyonet bulunduğunu iddia etmişti.

Almanya-Hollanda maçının yapılması planlanan Hannover kentindeki tren istasyonunun bir bölümü de şüpheli paket nedeniyle güvenlik zincirine alındı. Alman medyası, bu akşam bir konser düzenlenmesi planlanan TUI Arena’nın da boşaltıldığını duyurdu.

Polis, Almanya ve Hollanda arasındaki dostluk maçının gerçekleşeceği Hannover Stadyumu’nu güvenlik zincirine aldı. Taraftarlar, statta şüpheli bir paket bulunduğu gerekçesiyle polis, “Stattan uzaklaşın, yerinizde durmayın” anonsu yaptı. Maça, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümet üyelerinin de katılması bekleniyordu.

Polisten yapılan ilk açıklamada karşılaşma öncesi stat etrafında şüpheli kişilerin tespit edilmesi ve müsabakanın 'somut bir tehlike' olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Alman medyası, stat yakınlarında ambulans süsü verilmiş bomba yüklü bir kamyonet bulunduğunu iddia etti.

Almanya Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ve 129 kişinin hayatını kaybettiği eş zamanlı saldırılar esnasında, Fransa Milli Takımı'yla yaptığı dostluk maçı nedeniyle kentteydi. Saldırılar esnasında, iki takımın maç yaptığı Stade de France da hedef alınmış, Paris Başsavcısı saldırılar sonrasında yaptığı açıklamada, saldırganların statta birbirilerinden ayrıldıklarını düşündüklerini duyurmuştu.

Stade de France'a yönelik saldırılar sonrasında maç devam etmiş ancak, karşılaşmayı izleyen seyircilerin sahayı boşaltmasına güvenlik nedeniyle izin verilmemişti.

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