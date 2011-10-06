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Spor

Almanya hazırlıklarını tamamladı İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 23:43

-Almanya hazırlıklarını tamamladı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Almanya Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Arena'da teknik direktör Joachim Löw yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Alman milli futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Almanya Mili Takımında sakatlıkları bulunan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil ile Mario Gomez ve Miroslav Klose antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Joachim Löw, bugün düzenlediği basın toplantısında sakatlıkları bulunan Mesut, Gomes ve Klose'nin, Türkiye karşısında oynayıp oynamayacağına antrenmandaki durumlarına göre karar vereceğini söylemişti. Almanya Milli Takımı'nın yarınki karşılaşmaya Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm, Sami Khedira, Bastian Schweninsteiger, Thomas Müller, Mesut Özil (Mario Götze), Miroslav Klose muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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