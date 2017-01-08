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Dünya
Deutsche Welle

Almanya güvenlik konusunu tartışıyor

Berlin saldırısı sonrasında güvenlik önlemlerini irdeleyen Almanya, yeni bir güvenlik yapısını tartışıyor. İçişleri Bakanının açıklamaları ise koalisyon partileri arasında işbirliği konusunda soru işaretleri yarattı.

08 Ocak 2017 18:54

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere partisinin koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) terör ve güvenlik konularına gelince işbirliği yapmamakla eleştirdi.

De Maiziere haftalık "Bild am Sonntag" gazetesinde yer alan bir söyleşide "SPD'de herkesin sert önlemler almak konusunda hazır olduğundan" emin olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı "Özellikle sınır dışı etme olanaklarının somut olarak geliştirilmesi konusunda daha ilerde olabilirdik" ifadelerini kullandı.

SPD Genel Sekreteri Katarina Barley ise de Maiziere'in partisine eleştirilerinin sadece "kendi başarısızlıklarından dikkati başka yöne çekmek için" olduğunu öne sürdü.

Barley, İçişleri Bakanı de Maiziere'in kendi yönetimi altında bulunan Federal Göç ve Mülteci Dairesi'n de Berlin saldırısı zanlısı Anis Amri'nin Almanya'da 14 farklı takma isim kullanarak dolaşmasını engelleyememekle eleştirdi.

Barley "Zamanında daha sert yasalar çıkarılmış olsaydı terör saldırısı engellenebilirdi. Şimdi refleks olarak yasaların sıkılaştırılmasını savunmak bir işe yaramaz" dedi.

Güvenlik konusu masaya yatırılacak

Pazartesi Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı toplantı öncesi de Maiziere "somut tekliflere yapıcı katılım" beklediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı, Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'nın "önemli anti-terörist güçlerini" koruma konusunda ilerleme görmeyi umduğunu söyledi. Yolcu bilgisi değişimi ve Alman olmayanların takibi için yasal bir zeminin oluşturulması da iki bakan arasında gündeme gelecek konular arasında yer alıyor.

19 Aralık'ta Berlin'de bir tırı Noel pazarındaki insanların üzerine süren Anis Amri 12 kişinin ölümüne, 50'den fazla insanın da yaralanmasına yol açmıştı. 24 yaşındaki Tunuslu Amri bir kaç gün sonra İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

De Maiziere Berlin saldırısı sonrasında devletten federal seviyeye çok geniş kapsamlı bir otorite devri önermişti. Alman İçişleri Bakanı terörizmle daha etkin bir şekilde mücadele etmek için yerel istihbarat faaliyetlerinin tamamen federal idareye tabi tutulması gerektiğini söylemiş, Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal Polisin yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini savunmuştu.

Almanya'nın federal hükümet sistemi uyarınca, her eyaletin polis ve istihbarat servis memurları federal ve diğer devlet kurumlarından bağımsız konumda bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP,SSB/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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