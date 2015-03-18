Almanya güneş tutulması öncesi gözlüksüz kaldı



Almanya'da cuma sabahı meydana gelecek güneş tutulmasının heyecanı yaşanıyor. Ne var ki tutulma öncesi Almanya'da güneş tutulmasını izlemeye yarayan koruyucu gözlükler neredeyse tükendi.

Bavyeralı gözlükçü Hans Hopf, “Sadece sınırlı sayıda Berlin'deki bazı dükkânlarda bulunabiliyor” diye konuştu. Alman haber ajansı dpa'nın anketine göre, Almanya'nın diğer noktalarında da gözlükleri bulmak zor. Öte yandan, güneş tutulmasını doğrudan izlemek isteyenler için bu gözlükleri takmanın bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiliyor.

Pek çok satıcının gözlüklere bu kadar yoğun bir talep olacağını tahmin edemedikleri belirtiliyor. Online alışveriş platformu Amazon'da dahi gözlükler tükendi. Fielmann veya Apollo gibi büyük optik firmaları ise önceden bilinçli bir şekilde söz konusu gözlükler sipariş etmediklerini açıkladı. Filmann sözcüsü Matthias Branahl, güvenlik gerekçesiyle gözlüklerin sipariş edilmediğini söyleyerek, “Bizim denediğimiz güneş tutulması gözlükleri kriterlerimize uymuyor” şeklinde konuştu. Sözcü, gözlüklerin göze verebileceği olası zararlar konusunda ise açıklama yapmadı.

Güneş tutulması Avrupa ülkelerinde cuma günü 9:40-11:40 saatleri arasında parçalı olarak izlenebilecek. Doktorlar, tutulma esnasında güneşe çıplak gözle bakmanın göze zarar verebileceği uyarısında bulunarak koruyucu gözlük takmayı öneriyorlar.