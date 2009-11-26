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Dünya

Almanya genelkurmayı istifa etti

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wolfgang Schneiderhan kendi isteğiyle görevinden alındı.

26 Kasım 2009 02:00

T24 - Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wolfgang Schneiderhan kendi isteğiyle görevinden alındı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wolfgang Schneiderhan görevinden alındı. Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, yaptığı açıklamada, Schneiderhan'ın kendi isteğiyle görevinden alındığını söyledi.

Schneiderhan'ın görevine, Afganistan'da 4 Eylül'de NATO tarafından düzenlenen ve çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiği hava saldırısıyla ilgili bilgilendirme konusunda meydana gelen aksaklıklardan dolayı son verildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Peter Wichert'in de görevden alınacağı kaydedildi.

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