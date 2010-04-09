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Dünya

Almanya GenelKurmay Başkanı Afganistan'da

Almanya Genelkurmay Başkanı, Afganistan'da "Leopard-II" tipi modern tankların kullanımına karşı çıktı.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Almanya Genelkurmay Başkanı Volker Wieker, Afganistan'da "Leopard-II" tipi modern tankların kullanımına karşı çıktı. Afganistan'ı ziyaret eden Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Christian Schmidt de ağır tankların kullanılmasına karşı olduğunu belirterek, "Burada Leopard-II tankını isteyen hiç kimseyi görmedim" diye konuştu.

Wieker, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, şu sıralar Afganistan'da kullanılan "Marder" tipi zırhlı araçların yaklaşık 2 katı ağırlığında olan "Leopard-II" tanklarıyla Talibanların korkutulamayacağını belirterek, "Ayrıca tanklarla oraya gidersek halk ne düşünür, bunu da kendimize sormamız lazım. Biz insanları korumak istiyoruz, korkutmak değil" dedi.


Afganistan'da ağır topların kullanılmasına da karşı çıkan Wieker, "Çoğu zaman Talibanların, geçen Cuma günü olduğu gibi çocukların ardına saklanması nedeniyle ağır silah kullanmak neredeyse mümkün değil" ifadesini kullandı.

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