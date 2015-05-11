Almanya Filistin devletinde ısrarlı



Üç günlük resmi bir ziyaret için Almanya'da bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile biraraya geldi. İki cumhurbaşkanı, aradaki siyasi görüş ayrılıklarına rağmen Almanya ve İsrail arasındaki dostluk ilişkilerini derinleştirme ve antisemitizm ile ırkçılığa karşı kararlı mücadele iradesini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, İran'ın nükleer programı konusunda planlanan anlaşma ve Ortadoğu'da iki devletli çözüm konularında iki ülkenin farklı tutumlar içinde bulunduğunu, ancak bu görüş ayrılıklarının iki ülke arasındaki dostluğu etkilememesi gerektiğini söyledi. Gauck, iki ülke arasında diplomatik ilişkiler başlatıldıktan sonra geçen 50 yılda karşılıklı güvenin giderek arttığını vurguladı.

Gauck, “Holokost'ta işlenen insanlık suçu yoluyla geçmişin aramızda kopmayacak bir bağ oluşturduğunu biliyoruz. Ancak iki ülkenin kendini bağlı hissettiği ortak değerler de birleştiricidir. Almanya, ezici çoğunluğu eski ve yeni antisemitizme karşı koyan, dünyaya açık bir ülke haline geldi” diye konuştu.

Merkel'den ‘iki devletli çözüm' vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel de salı günü Rivlin ile yapacağı görüşme öncesinde Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmaları gerektiği görüşünü yineleyerek iki devletli çözüm mesajı verdi. Merkel, “Almanya Federal Cumhuriyeti olarak, iki devletli çözümün bölgede kalıcı barışa ulaşılabilmesi için hedeflenmesi gereken bir düşünce olduğu kanaatindeyiz” dedi. Merkel, ‘bu konuda bazıları ile çok açık bir şekilde görüş ayrılığı bulunduğunu' da sözlerine ekledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin son olarak bir İsrail-Filistin federasyonu oluşturulmasını gündeme getirmişti. Rivlin de Başbakan Netanyahu da iki devletli çözümü reddediyor.

Rivlin ziyaretinin ikinci gününde salı günü Başbakan Merkel'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelecek.