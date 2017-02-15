Almanya Federal Meclis Başkanı: Türkiye'de art arda iki darbe yapıldı

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, pazartesi günü Münih Güvenlik Konferansı öncesi Berlin’de düzenlenen bir toplantıda küresel çaptaki siyasi duruma yönelik değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Lammert, en az bir o kadar da Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dolayı endişeli olduğunu dile getirdi.

Lammert, son dönemde Türkiye'de art arda iki darbe yapıldığını savundu. Önce "demokratik yollardan seçilmiş bir hükümete karşı askeri bir darbenin" yapıldığını kaydeden Lammert, ardından "seçilmiş hükümet tarafından ülkenin kendi anayasasına karşı bir darbe daha yapıldı" diye konuştu. Lammert "Bu da amacına ulaşmış gibi görünüyor" dedi. Lammert, Erdoğan'ın anayasa reformu ile kendi gücünü artıracak bir başkanlık sistemini hayata geçirmeyi amaçladığını ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, Türkiye'de öngörülen anayasa değişikliklerinin hayata geçirilmesinin etkilerinin Batılı toplumlara da yansıyacağını ifade etti. Lammert "Ama o zaman bizler şu anki ile aynı kişi olamayacağız" dedi. Lammert, anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesinin Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin bir nevi dondurulması anlamına geleceğini söyledi.

Lammert, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Trump’ın Batı’nın değerler sisteminin bir "karşı modeli" olduğunu savunan Lammert "Kim 'Önce Amerika' diye bir program açıklarsa başkaları da kendisine aynısını yaptığında hiç şaşırmamalı, hem de uluslararsı ilişkilere olan tüm vahim yan etkileri ile birlikte" diye konuştu.

Münih Güvenlik Konferansı 17-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

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dpa, BD/BÖ